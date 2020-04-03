Sağlık Bakanlığı canlı yayında gerçekleştirdi

Ekonomi

EPGİS Başkanı Aktaş: İnsanlar evinde kalsın biz satış yapmamaya razıyız

Koronairüs salgını akaryakıt satışlarını da ciddi anlamda etkiledi. Vakanın ilk açıklandığı gün satışlarda yüzde 40'lık artış yaşandığına dikkat çeken EPGİS Başkanı Fesih Aktaş son 19 günden bu yana akaryakıt sektörü ciddi anlamda satış sıkıntısı çekildiğini ifade ederek, ''Evde kalmanın akaryakıt sektörüne ciddi etkisi söz konusu olsa da insanlar evinde kalsın, hastalanmasın, biz satış yapmamaya razıyız." dedi.