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Sağlık Bakanlığı canlı yayında gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

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