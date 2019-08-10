Hayat Sağlık Bakanlığı Leo bebek için devreye girdi
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı Leo bebek için devreye girdi

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen bir günlük bebek, tedavisi yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Haber Merkezi AA
Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi.
Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi.

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen bir günlük Leo bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde kalp rahatsızlığı bulunduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği tespit edildi. Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi.

Dalgıç çiftinin yardım talebi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Leo bebek, ambulans uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Buradan da ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek, tedavi altına alındı.

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