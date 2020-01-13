Hayat Sağlık Bakanlığından 81 ile çok acele yazı Kullanımını durdurun
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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Kullanımını durdurun

Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Söz konusu anestezi ilacının eczanelerde satılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.

İVEDİLİKLE KULLANIMDAN ÇEKİLSİN

Yazıda, söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:

  • "Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

'ECZANELERDE SATILMIYOR'

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacın, eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.
İlacın ameliyathanelerde genel anestezi için kullanılan bir ürün olduğunu, bu nedenle eczanelerde bulunmadığını dile getiren Ertekin, "Sadece hastane alımları içerisinde gerçekleşebiliyor. Serbest eczanelerde bulunabilen veya temin edilip, hastalara iletilebilen bir ürün değil. Bakanlığın toplatılma kararı, tüm hastanelere ulaştırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. O etken maddeye mi bağlı, yoksa sadece o sınıfa ilişkin genel bir şey mi var araştırmalar yapılıyor" diye konuştu.

  • İlacın çok kullanılan genel anestezi ürünü olduğunu anlatan Ertekin, "Ancak sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda da bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor. Bu tip önlemler zaman zaman oluyor, geri çekme ve toplatmalar. Belli serilerden yola çıkılıyor, vakalara göre davranılıyor. Bakanlık gerekli önlemleri net ve kesin bir şekilde alabiliyor. Hastalarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda panik yapmasına gerek yok" dedi.
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