Hayat Sağlık Bakanlığından aşı komplikasyonu açıklaması
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Sağlık Bakanlığından 'aşı komplikasyonu' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Antalya Aksu İlçesi Cumhuriyet Ortaokulunda, rutin aşılama çalışmaları sırasında fenalaşan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, aşı komplikasyonu görülen hiçbir öğrencinin bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi IHA
Antalya'da aşılama çalışmaları sırasında hiçbir öğrencide komplikasyon görülmediği bildirildi.
Antalya'da aşılama çalışmaları sırasında hiçbir öğrencide komplikasyon görülmediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinde tetanos aşısı yapılırken bir kız öğrenci, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine sağlık ekibi tarafından müdahale edilerek 112 Acil Sağlık ambulansı ile en yakın özel bir hastaneye götürülmüş, burada yapılan incelemede aşı komplikasyonuna (yan etki) rastlanılmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Okulda yapılan aşılama çalışması devam ederken diğer öğrencilerin de aşı korkusuna bağlı olarak benzer tepkiler verdiği gözlenmiştir. Daha sonra hastaneye sevk edilen öğrencilerin hiçbirinde aşıya bağlı komplikasyon görülmemiştir. Öğrencilerin sağlık durumları iyi olup hiçbirinde yatış gerektiren bir durum yoktur. Bazı öğrencilerin tedirginlik ve korkuya bağlı bu tür reaksiyonlar göstermesi rastlanılan normal bir durumdur. Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz, 7 ilçede sürdürülen aşılama çalışmaları ile ilgili araştırma yapmış ve hiçbir öğrencide komplikasyon görülmediği tespitinde bulunmuştur. Aşılama çalışmalarında süreç, Bakanlığımızca ve ilgili müdürlüklerimizce titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir” denildi.

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