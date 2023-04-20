Sağlık Bakanlığı'ndan Bayram Genelgesi: 81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi

Bayram tatili süresince tüm acil servislerin bizzat başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla kendilerine getirilen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlü olduğu anımsatılan genelgeye göre, acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.

Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak