Hayat Sağlık Bakanlığından Çinden gelen yolcularla ilgili karar Yolcular termal kameralarla taranacak
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığından Çin'den gelen yolcularla ilgili karar: Yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığınca, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı. Ayrıca bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirildi.

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    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen "koronavirüs" dolayısıyla bakanlık bünyesindeki bilim kurulunun dün toplandığı hatırlatıldı.

Toplantıda, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

  • "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır."
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