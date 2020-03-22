Hayat Sağlık Bakanlığından raporlu ilaç açıklaması Haziran sonuna kadar geçerli
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Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaç açıklaması: Haziran sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

RAPOR YENİLEMEK İÇİN SAĞLIK KURULUŞLARINA MÜRACAAT ETMEYİN

  • Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişiler, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabilecektir. Bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemelidir." ifadesine yer verildi.

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