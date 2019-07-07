Hayat Sağlık personeli alım tarihleri belli oldu
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Sağlık personeli alım tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl ağustos ayında 12 bin, eylül ve ekim ayında da 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Toplam 29 bin 689 sağlık personeli alınacak.
Toplam 29 bin 689 sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Koca, bu yıl ağustos ayında 12 bin, eylül ve ekim ayında da 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Tedavi için yurt dışına çıkan vatandaşımızın azaldığını belirten Bakan Koca, "Küba ile kanser tedavisi konusunda görüşüldü. TUSEB ile hastalıklarda incelemeler yapılacak" diyerek şöyle konuştu: "Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas."

9 tane şehir hastanesi açtık

Şehir hastanelerinin önemine değinen Bakan Koca "Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği bir proje. 9 tane hastanemizi açtık. 10.’sunu ise önümüzdeki hafta Bursa’da açılacak. 1355 yataklı. Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması ve hastanın başka bir ile sevk edilmesi durumunun olmamasını sağlamak. Her geçen gün şehir hastanelerinden memnuniyet artıyor" dedi.

Sağlık çalışanlarının bir milyon 25 bin kişiden oluştuğunu belirten Koca, "Şiddet konusunda yasal düzenleme yapıldı. İfadeler ortamda alınacak. Yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yasa beklentileri karşılayacak şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

  • Bu yıl içinde 29 bin 689 personel alımı olacağını söyleyen Koca, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, ÖSYM bekleniyor. 12 bin personel alımı KPSS ile olacak, mülakat yok. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli" şeklinde açıkladı.
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