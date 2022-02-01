Sağlık turizminde Türkiye’ye talep artıyor.

Diş hekimi Figen Şencan konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ağız ve diş sağlığı konusunda, diş hekimlerimizin tecrübesi, sahip olduğumuz ileri teknoloji, hızlı ve kaliteli tedavi süreci ile Avrupa’nın gözdesi haline geldi. Ayrıca sağlık turizminde vize kolaylığı, coğrafi konum, uçuş maliyetlerinin düşüklüğü, yüksek kurun sağladığı fiyat avantajıyla birlikte Avrupa vatandaşları açısından ülkemizin cazibesi artıyor. Diş tedavisinde dünya standartlarının üzerindeyiz” dedi.

Yabancıların ilgisi artıyor

Diş tedavilerinde yurt dışından Türkiye’ye artan yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken diş hekimi Figen Şencan, “Türkiye sağlık turizminde son 10 yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Ülkemizin dental turizm anlamında insan kaynağı, diş hekimi, yetki ve yeterlilik anlamında hiçbir eksiği yok. Artık dünyanın her yerinden birçok farklı ülke vatandaşı sağlıkta ülkemizi tercih ediyor, hastalarımızın yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor. Sağlık hizmetlerinin çok pahalı olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD’den tedavi olmak için Türkiye’ye gelenlerin sayısı artıyor. Diş tedavileri için ülkemizi ziyaret edenlerin memnuniyet oranı yüzde 90’lara ulaşmış durumda. Dental tedaviler genellikle yüksek maliyetlidir, hastalar ortalama kişi başı 5 bin Euro civarında harcama yapıyor. Sağlık turizmi için gelen turistler, normal turistin beş katı kadar döviz bırakıyor ve sadece tedavi olup dönmüyor. Hem konaklıyor, tatil yapıyor hem tarihi yerleri geziyor. Bu yüksek potansiyelimizle elde ettiğimiz başarılarımızdan çok daha fazlasını yaparak sağlık turizminde ilk sıralara yerleşebileceğimiz inancındayız” diye konuştu.

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Diş hekimi Figen Şencan

Öncelikli tercihler implant, protez ve gülüş tasarımı

Şencan, yabancıların öncelikli tercihleri hakkında açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık turizmi yalnızca fonksiyonel diş tedavileri açısından değil, estetik kaygılarla kozmetik diş hekimliği alanında da ilgi görüyor. Dijital diş hekimliğinin en önemli avantajlarından biri estetik gülüş tasarımı yapılabilmesi. Protetik ve restoratif tedavileri içinde barındıran ‘Gülüş Tasarımı’ için çok fazla talep var. Mikro kamera yardımı ile üç boyutlu hale dönüştürülen dişler üzerinde, bireyin yüz ve ağız yapısına uygun olarak, sanal aşındırma, ekleme, kontur değişikliği yapılabilmesine olanak veren teknolojiler kullanıyoruz. Dişlerin bitmiş hali kurgulanarak bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanarak restorasyon bitmeden önce ekranda görülebiliyor. Gelişen teknoloji implant tedavilerinin başarısını da artırdı. Bilgisayar ile klinik ortamda diş tedavileri kısa sürelerde bitirilebiliyor. Ülkemizde ağız ve diş cerrahisi (İmplantoloji) ve protez tedavisi (Protezler, kuronlar, lamineler) başta ihtiyaç duyulan her türlü tedavi uygulanmakta. Türk diş hekimleri olarak yüksek teknolojimizle, makul fiyatlarımızla, hızlı tedavi süreciyle çok kısa süreler içerisinde sorunlara çözüm üretiyoruz.”

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Ağız ve diş sağlığında bunlara dikkat

Şencan, “Çürükler en başta müdahale edildiğinde küçük bir dolguyla diş kaybetmeden kolayca sorunlar çözülebiliyor. Ama ihmal edince o çürük büyüyerek kanala kadar gidiyor ve sonucunda daha ciddi ve zorlu tedavi süreçleri yaşanıyor. Dişlerin çok sert fırçalanması ya da fazla diş macunu kullanılması da en sık yapılan hatalardan. Kaliteli fırça kıllarına sahip, orta sertlikte, hijyenik fırçalar seçmelisiniz ve bu fırçalar 6 aydan fazla kullanılmamalı.

Özellikle diş taşı temizliğine gelen hastalar ‘Diş taşı temizliği yapılırken, dişlerimiz zarar görecek mi? Ben daha önce işte hiç yaptırmıyordum. Bir kere yaptırdım sanki daha çok diş taşım oluştu’ gibi yersiz endişelerle geliyor. Diş taşı temizliği sağlık açısından bir zorunluluktur. Normalde dişlere düzenli bakım uygulandığında diş taşı oluşmaz. Bakteri plağı dişlerden ve diş etlerinden uzaklaştırılmadığında kemik erimeleri, diş eti kanamaları ve daha birçok ciddi sıkıntıya sebep olur. Diş etleri kanadığında ise hastalar daha sık fırçalayıp o ödemi atması gerekirken tam tersine diş etlerinden iyice uzaklaşıyorlar. Sonucunda daha çok ödem oluşuyor ve daha da fazla kanama başlıyor. En önemli konulardan birisi de koruyucu diş hekimliğinin gelişmesi gerekliliğidir. İnsanlar bir şikayetleri olmasa da check-up gibi yılda 2 kez diş hekimine giderek kontrollerini yaptırmalı. Çocuklarımızı ise üç yaşından itibaren muhakkak pedodontiste yani çocuk diş hekimine götürüp diş hekimliğiyle tanışmasını sağlamalısınız” dedi.

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FOTOĞRAF 12 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki \"Ortak Turizm Eylem Planı'nı\" dün Ankara'da imzaladı. Mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlenen bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak. Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek. Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.<br><br> İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.<br><br> TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK<br><br>Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.<br><br>Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.<br><br>Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.<br><br> SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK<br><br>Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.<br><br>İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.<br><br> REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK<br><br>Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.<br><br>Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.<br><br> EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK<br><br>İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.<br><br> Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.<br><br> Ankara'da dün imzalanan \"Ortak Turizm Eylem Planı\" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.<br><br> Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak. İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı. BiP'te paylaş

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