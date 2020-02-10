Hayat Sahte kozmetik malzemeleri hem fiziksel hem de psikolojik zarar veriyor
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Sahte kozmetik malzemeleri hem fiziksel hem de psikolojik zarar veriyor

Merdiven altı olarak tanımlanan, sağlıksız koşullarda üretilen kişisel bakım ve kozmetik malzemeleri, insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun verilerine göre 2019 yılında denetlenen 1328 ürünün 801 adeti denetlemeye aykırı bulunurken 38 ürün ise güvensiz kategorisinde yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun verilerine göre, 2019 yılında kurumun Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 1328 ürün denetlendi. 489 ürünün ‘teknik düzenlemeye uygun’ onayı aldığı çalışmada, ‘801 ürün teknik düzenlemeye aykırı’ bulundu. Her 3 ayda bir yapılan teknik incelemeye göre 38 ürün ise güvensiz ürün olarak belirlendi. Üretici firmalara teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile toplam 1 milyon 459 bin 981 TL para cezası uygulandı. Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezalar ile birlikte bu rakam toplam 1 milyon 679 bin 981 TL’ye ulaştı. Cezaların yanı sıra birçok ürüne geri çekme ve imha gibi işlemler de uygulandı.

“Ucuz fiyat politikasıyla tüketici aldatılıyor”

Halk sağlığını tehdit eden ve ‘merdiven altı üretim’ olarak tanımlanan bu ürünler, ya ünlü markaların sahtesi ya da bilinmedik markalar olarak tüketicilere sunuluyor. Ucuz fiyat politikasıyla müşteri kazanmaya çalışan kötü niyetli üreticilerin piyasaya sunduğu bu ürünler, insan sağlığını tehdit eden kimyevi maddeler içerebiliyor. Uzmanlar; sağlıksız üretim alanlarında imal edilerek piyasaya sürülen kişisel bakım ve kozmetik malzemelerinin zararlarına her fırsatta dikkat çekiyor. Yapısı bilinmeyen ve kanserojen madde içerme ihtimali olan bu ürünler, cildi tahriş ederek başta egzama olmak üzere birçok deri hastalığının sebebi olabiliyor. Bu gibi ürünler yarattığı fiziksel sorunların haricinde psikolojik travmaları da beraberinde getiriyor.

“Büyük fiyat farkları olan ürünlere dikkat edilmeli”

Sahte kozmetik malzemelerinin insan sağlığına ciddi boyutlarda zarar verebileceğini belirten Türkiye’nin en büyük kozmetik ve makyaj malzemesi üreticilerinden Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son yıllarda dövizde yaşanan hareketlilik, kozmetik ürünlerinin de fiyatlarını etkiliyor. Yükselen fiyatlar tüketicileri düşük fiyatlı kozmetik malzemelerine teşvik ediyor. Bu noktada tüketicilerin bilinçli hareket etmesi ve doğru seçim yapması gerekiyor. Piyasada ortalama 200 TL’ye satılan bir ürünün 20 TL’ye satılması pek olası değildir. Tüketiciler; büyük fiyat farkları ile ucuz satılan ürünlerin sahte olduğunu bilmelidir. Bir diğer konu da adı duyulmamış, üreticisi belli olmayan kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri. Piyasada kendini ispatlamamış ve üretim tesisleri belli olmayan ürünlerden de uzak durulması gerekiyor.

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