Hayat Sakız yüzünden bu hale geldi
GENEL SAĞLIK

Sakız yüzünden bu hale geldi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Derin Akıcı'nın beyin fonksiyonları, 6 yaşında nefes borusuna sakız kaçması nedeniyle çalışmıyor. Derin, 1,5 yıldır yatağa mahkum.

Haber Merkezi IHA
Boğazına sakız kaçan Derin 1,5 yıldır yatağa mahkum.
Boğazına sakız kaçan Derin 1,5 yıldır yatağa mahkum.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Derin Akıcı’nın annesi Ebru Akıcı, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi. Anne Ebru Akıcı, “Derin'in iyileşmesi ve önceki sağlıklı hayatına tekrar dönmesi için yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Yoğun bir fizik tedavi uygulandığı zaman, beyne giden sinirlenin uyarılabileceği ve bu sayede sağlığına kavuşabileceği uzmanlarca bildirilmiş. Ancak boğazından, tracoztami denilen açık sistemle tedavi uygulaması yapıldığı için hastane de hastanın yatması; enfeksiyon kapması nedeniyle riskli gözüküyor. Fizik tedavinin evde, özel olarak uygulanması gerekiyor. Ancak bu işlemde çok yüksek bedel gerektiriyor” dedi.

Maddi yardıma ihtiyaçları var

Ebru Akıcı, maddi durumlarının yerinde olmadığını belirterek fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Anne Ebru Akıcı, "Kızımın tedavi görmesi gerekiyor. Hastane de tedavi yaptıramıyoruz; çünkü enfeksiyon riski var. Bu yüzden evde özel tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bizim karşılamamız imkansız. Bu yüzden özellikle sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, kızıma uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. Bu çocuk, herkesin çocuğu olabilirdi. Bu nedenle imkanı var olan herkesin çocuğumuzun iyileşmesi adına destek olmalarını arzu ediyoruz "dedi.

Cerrah eliyle 'hacamat' yaygınlaşıyor
HAYAT
Cerrah eliyle 'hacamat' yaygınlaşıyor

Sivas'ta içme suyundan hastalık şüphesi
HAYAT
Sivas'ta içme suyundan hastalık şüphesi

Leyla Bilginel'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür
HAYAT
Leyla Bilginel'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.