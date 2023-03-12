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Hayat

Saniyeler içinde her şeyini kaybetti: Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan büyük depremden önce Adıyaman'da 30 milyonluk servete sahip olan oto galerici Sercan Sevim, "İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanındaki iki dairem yerle bir oldu. 6 arabam 8 kadar motosikletim enkaz altında kaldı. Şu an eksi 3 milyondayım" diye konuştu.

13:34 . 12/03/2023 Pazar
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Oto galerici Sercan Sevim zararının çok büyük olduğunu söyledi.

Oto galerici Sercan Sevim zararının çok büyük olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem Adıyaman'da da deyim yerindeyse taş taş üstünde bırakmadı. Depremin şiddeti ile çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Deprem'de annesi Fatma Hanım Sevim ile babası Mehmet Sevim'i kaybeden oto galerici Sercan Sevim yaşadıklarını anlattı.

6 lüks aracı hurda oldu

Sabah'ta yer alan habere göre deprem öncesi Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde yeni Migros'un yanında oto galericilik yaptığını belirten Sevim; "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanında 2 dairem vardı. Galeride 6 adet son model lüks araçla 8 tane motosikletim vardı. Apartman yıkıldı. Araçların hepsi de enkaz altında kaldı, hurdaya döndü. Bundan sonra ne yaparım nasıl yaşarım bilmiyorum." diye konuştu.

'Kıyamet filmi gibi'

Yaşadıklarımız televizyonlardaki kıyamet filmlerinin fragmanı gibiydi diye konuşan Sevim sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne ve babamın cenazelerini enkaz altından 8. günde çıkarttık. Onlarlabirlikte aileden toplam 13 kaybım var. Bizim oturduğumuz ev yıkılmadı. Su güne kadar böyle bir duyguyu ne yaşadık ne de gördük. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın. Çok zor anlardı. Allah ne düşmanıza ne de dostumuza böyle birşey yaşatmasın.

'Canımız gitti malımızın peşine düştük'

Resmen kıyamet koptu. Acımızı dahi yaşayamıyoruz. Bundan sonra nasıl yaşarız ne yaparız bilemiyorum. Canımız gitti malımızın peşine düştük. Allahın takdiridir. Kuldan değil Allahtan geldi. Anne ve babamın cenazelerini bulduğumuza sevinir olduk. Maddi manevi kayıplarımı bir kenara bıraktım yardım kuruluşlarında depremzedelere yardım için koşturuyorum." dedi. Emniyet trafik vakfı tarafından aracının otoparka çekildiğiini belirten Sevim: "Bu arabayı ben 1 milyon 250 bin liraya almıştım. Şimdi 600 in lira bile etmez." dedi.




#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#Sercan Sevim
1 saat önce
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Saniyeler içinde her şeyini kaybetti: Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum
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