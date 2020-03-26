Hayat Savunma sanayiinden medikal atılım Yerli serum ve solunum cihazı yolda
GENEL SAĞLIK

Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı yolda

Son yıllarda hızla gelişen yerli savunma sanayi kuruluşları, medikal sanayiye de güç veriyor. ASELSAN, Biosys firması ile yerli solunum cihazı üretmek için kolları sıvarken, bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığının ürün kataloğunda medikal başlığı altında 6 sağlık projesi yer alıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerli serum projesi, kanamayı durduran tampon malzeme, gıda zehirlenmelerine karşı erken teşhis kiti, mobil sağlık sistemleri, yerli radyoloji cihazları ve kaçış maskesi adsorbanları üretimi projesi bulunuyor. Savunma sanayinde elde ettiği mühendislik birikimiyle tıbbi cihaz sektörüne de çalışma yürüten ASELSAN, Biosys Biyomedikal firması ile yoğun bakım ventilatör cihazı (yapay solunum cihazı) üretimi için 2018 de çalışma başlatmıştı. Koronavirüs ile ihtiyacı artan solunum cihazının üretimi için çalışmalara hız verildi. İlk etapta 250 cihazın üretilmesi hedefleniyor.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

ASELSAN, ‘sağlık teknolojileri sistemleri’ adı altında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin yıllık tıbbi görüntüleme cihazı ithalatında en yüksek paya sahip radyoloji cihazlarının yerli imkânlar ile geliştirilmesi amaçlanıyor. Türktıpsan da geliştirdiği tıbbi cihazlarla SSB’nin yerli ürün kategorisinde yerini alıyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNE ERKEN TEŞHİS

  • Dikkat çeken bir başka ürün ise gıda zehirlenmelerine karşı erken teşhis projesi. Mevcut DNA bazlı tanı kitlerinden daha hızlı ve güvenilir sonuç veren proje; piyasadaki moleküler temelli kitlerin iki buçuk günde aldığı sonucu 5,5 saat gibi bir sürede teşhis etme imkânı sağlıyor. Gıda tüketildiğinde hastalık yapan mikroorganizmaları tespit eden sistem, alınan gıdanın içerisindeki bakteriyi de tespit edebilme özelliğine sahip. Zehirli gazların ortaya çıktığı acil durumlarda ortam havasından bağımsız olarak kapalı devre çalışan, kaçış maskesi adsorbanları ise kişinin kendi soluduğu havadaki karbondioksiti tutarken, aynı zamanda kişiye yetecek miktarda oksijen sağlıyor. SSB tarafından, Türkiye’de yürütülen savunma projelerinin tanıtıldığı katalogda medikal alanında sahra hastaneleri, prefabrik yapılar, araç-üstü ve mobil sağlık çözümleri, seyyar kumanda merkezi, afet komuta merkezi gibi seyyar sağlık sistemleri de bulunuyor.

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