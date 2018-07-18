Hayat Şehir hastanelerinde ilk Kadavradan karaciğer nakli yapıldı
GENEL SAĞLIK

Şehir hastanelerinde ilk: Kadavradan karaciğer nakli yapıldı

Bir trafik kazasında yaralanan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişinin beyin ölümü gerçekleşince yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, 65 yaşındaki siroz hastası Emine Yağmur'a karaciğer naklini yaptı.
Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde ilk kadavradan karaciğer nakli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilmiş oldu.

Haber Merkezi AA
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavradan ilk organ nakli gerçekleştirildi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavradan ilk organ nakli gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'ne başvuran 65 yaşındaki siroz hastası Emine Yağmur'un, karaciğer nakli beklemesi ve nakil için herhangi bir engel olmaması üzerine gerekli çalışmalar yapıldı.

Mersin'den uzman ekiplerce alınarak kente getirilen karaciğer, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nden gelen ekibin de katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir şekilde Yağmur'a nakledildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan hastanede, organ nakli merkezinin kasım ayında faaliyetlerine başladığını söyledi.

Büyük bir umut kaynağı olacak

Merkezde bugüne kadar birçok kez böbrek nakli yapıldığını hatırlatan Çetinkünar, şöyle devam etti:

"Altyapısı yüksek teknolojik donanımlarla kurulmuş şehir hastaneleri bünyesinde, ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakli bize nasip oldu. Biz de ekip olarak bunu burada gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra merkezimiz, karaciğer nakliyle de hizmet verecek. Bölgemizde Çukurova Üniversitesi, Başkent Üniversitesi nakil birimlerinin yanına artık Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi. Nakil sırası bekleyen hastalarımız için merkezimizin büyük bir umut kaynağı olacağını düşünüyoruz."

Organ bağışı hayat kurtarıyor

Nakil yapılan Emine Yağmur da kendisine 9 yıl önce karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulduğunu ve son 1,5 yıldır da rahatsızlığı nedeniyle sürekli hastanelerde yattığını kaydetti. Yaşadığı acı nedeniyle nakil olmaya karar verdiğini ve yoğun bakımda yattığı sırada kızının tesadüfen Organ Nakli Merkezi'ni görmesiyle adını yazdırdığını dile getiren Yağmur, kısa süre içerisinde nakille ilgili güzel haberin geldiğini söyledi.

Şu an adeta ikinci hayatının başladığını ifade eden Yağmur, "Çok şükür iyiyim. İyi ki buraya gelmişim hayatımı kurtardılar. Artık ikinci hayatımı güzel, üzüntüsüz geçirmek istiyorum. Organ bağışı çok önemli. Benim de sağlam yerim varsa alsınlar. Öldükten sonra ne yapayım bunu? Hiç olmazsa öldükten sonra arkandan dua alacak insanın olsun. Herkes organlarını bağışlasın" diye konuştu.

Yağmur, karaciğer bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, karaciğerini aldığı kişi için sürekli dua ettiğini belirtti.

Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç
HAYAT
Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç

Güneş yanığı en kolay nasıl geçer?
HAYAT
Güneş yanığı en kolay nasıl geçer?

15 Temmuz gazisine liselilerden protez kol
HAYAT
15 Temmuz gazisine liselilerden protez kol

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.