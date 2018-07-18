Şehir hastanelerinde ilk: Kadavradan karaciğer nakli yapıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'ne başvuran 65 yaşındaki siroz hastası Emine Yağmur'un, karaciğer nakli beklemesi ve nakil için herhangi bir engel olmaması üzerine gerekli çalışmalar yapıldı.

Mersin'den uzman ekiplerce alınarak kente getirilen karaciğer, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nden gelen ekibin de katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir şekilde Yağmur'a nakledildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan hastanede, organ nakli merkezinin kasım ayında faaliyetlerine başladığını söyledi.

Büyük bir umut kaynağı olacak

Merkezde bugüne kadar birçok kez böbrek nakli yapıldığını hatırlatan Çetinkünar, şöyle devam etti:

"Altyapısı yüksek teknolojik donanımlarla kurulmuş şehir hastaneleri bünyesinde, ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakli bize nasip oldu. Biz de ekip olarak bunu burada gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra merkezimiz, karaciğer nakliyle de hizmet verecek. Bölgemizde Çukurova Üniversitesi, Başkent Üniversitesi nakil birimlerinin yanına artık Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi. Nakil sırası bekleyen hastalarımız için merkezimizin büyük bir umut kaynağı olacağını düşünüyoruz."

Organ bağışı hayat kurtarıyor

Nakil yapılan Emine Yağmur da kendisine 9 yıl önce karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulduğunu ve son 1,5 yıldır da rahatsızlığı nedeniyle sürekli hastanelerde yattığını kaydetti. Yaşadığı acı nedeniyle nakil olmaya karar verdiğini ve yoğun bakımda yattığı sırada kızının tesadüfen Organ Nakli Merkezi'ni görmesiyle adını yazdırdığını dile getiren Yağmur, kısa süre içerisinde nakille ilgili güzel haberin geldiğini söyledi.

Şu an adeta ikinci hayatının başladığını ifade eden Yağmur, "Çok şükür iyiyim. İyi ki buraya gelmişim hayatımı kurtardılar. Artık ikinci hayatımı güzel, üzüntüsüz geçirmek istiyorum. Organ bağışı çok önemli. Benim de sağlam yerim varsa alsınlar. Öldükten sonra ne yapayım bunu? Hiç olmazsa öldükten sonra arkandan dua alacak insanın olsun. Herkes organlarını bağışlasın" diye konuştu.

Yağmur, karaciğer bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, karaciğerini aldığı kişi için sürekli dua ettiğini belirtti.

HAYAT Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç

HAYAT Güneş yanığı en kolay nasıl geçer?