Sessiz filmler için hazır olun

Sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivali olan etkinlik, bu yıl sinemanın ilk dönemini ve o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri mercek altına alacak. Akbank Sanat Merkezi’nde restorasyon edilmiş haliyle izlenime sunulacak film gösterimlerine aynı zamanda canlı müzik eşlik edecek. Festivalin “bilinmeyen” teması kapsamında ayrıca bilim kurgu türünün ilk denemeleri ve örnekleri yer alacak.

Sinema tarihinde yaptığı keşifler ve gerçekleştirdiği film restorasyonları ile tanınan Lobster Film’in kurucusu ve direktörü Serge Bromberg de festivale konuk olacak. Sinemanın kurmaca yanını keşfeden Georges Melies’in “Aya Yolculuk” adlı filminin renkli versiyonu ve Bromberg’in sunumuyla gösterilecek. Festivalin bu yılki komedi bölümünde Laurel ve Hardy adlı komedi grubundan bir seçki yer alırken, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümünde ise belge değeri taşıyan filmler sunulacak.