Severek yiyoruz ama sigara kadar zararlı

Kanserojen etkisi oluşturan maddeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. İşte kanser riskini yüzde 20 oranında arttırdığı bilinen bu maddeler:

İşlenmiş et ürünleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre işlenmiş et ürünleri kanserojen etkisi yaratan 4 önemli madde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini yüzde 17 oranında arttıran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulması gerekiyor.

Palm yağı

Uzak durulması gereken besinlerden bir diğeri ise palm yağı. Fareler üzerinde yapılan deneylere göre palm yağı kanserli hücrelerin yayılımını 8-10 kat arttırıyor.

Palm yağı, bazı çikolatalara pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlamak ve çikolatanın erimesinin önlenmesinde kullanılır. Dondurmalarda, margarinin oda sıcaklığında katı halde bulunması ve dondurulmuş pizza hamurlarında yapışmayı engellemesi için kullanılır. Paketlenmiş ekmeklerde de oda sıcaklığında katı olduğundan, pişmesi kolay olduğundan ve ucuz olmasından dolayı tercih edilir.

Vejetaryen ve vegan ürünlerinde de Palm yağı bulunabilir.

Sabun, deterjan gibi temizlik ürünlerinde bulunur. Şampuanlarda ise, çoğu şampuanın saçlardan sıyırdığı doğal yağları geri getirmeye yardımcı olmak için kıvamlandırıcı ajan olarak kullanılır. Palmiye yağı rujlarda da erimesini engellemek ve pürüzsüzlük sağlamak için tat verme gibi bir özelliği de olmadığından dolayı çok fazla tercih edilir.

Bir üründe palmiye yağının bulunup bulunmadığını nasıl anlarız?

Etiketinde: Palm Yağı, Palmitic Asit, *Palmeate, Palm yazıyor ise bu ürün palmiye yağı içeriyor demektir. ‘Bitkisel yağ içerir' ibaresinin yazıldığı birçok üründe de bulunduğu unutulmamalıdır.

Hücrelerde kanser yayılımını arttıran maddeler arasında fruktoz bazlı şekerler de yer alıyor. Bu ürünleri hayatınızdan çıkararak çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilirsiniz.