Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Hekimzade Dr. Muammer Yıldız, “Sıcak havalar ile beraberinde gelen kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gözleniyor. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı artıyor. Metabolizmadaki uyumu yakalamanın en pratik yollarından birisi, çevre koşullarını dikkate alarak beslenme düzenini sağlam bir temele oturtmaktır” dedi.

Sıcak havalarla beraber besin zehirlenmelerinin de arttığına dikkat çeken Dr. Muammer Yıldız, “Sıcak havada yanlış ya da ihmalle oluşan uygulamalar neticesinde besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülebilmektedir. Hatta içme sularında dahi riskli durumlar oluşabilir. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte vücutta su ihtiyacı artar, besin zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalar ise sulu ve sıcak ortamda hızla gelişebilirler. Bu nedenle, kusma ve ishal vakaları ile beliren gıda zehirlenmeleri görülmektedir. Suyun kaynağından bağımsız olarak su tüketiminde güvenlik konusu dikkatle incelenmelidir.

Beslenme alışkanlıklarında yapılabilecek değişiklikler konusunda da önerilerde bulunan Dr. Muammer Yıldız, şunları söyledi: "Karpuz tüketimi tercih edilebilir. Yaz mevsiminde en çok tercih edilen meyvelerden olan karpuz, zengin besin içeriği ile hem mineral dengesini koruyan hem de serinlik veren bir özellikte. Sebzelerden salatalık da posa içeriği, tokluk sağlaması ve serinlik vermesi nedeniyle salatalık tüketimi önerilebilir. Bunun dışında nane tüketimi de ferahlık hissi sağlayacaktır. Su, maden suyu, yoğurt ya da ayran gibi içecekler içerisine de ilave edilerek de kullanılabilir. Hatta çilek gibi antioksidan içeriği de bol olan meyveler ile bu karışım daha da zengin içerikli hale getirilebilir. Maden suyu tüketimi, miktarı fazlaya gitmemek üzere vücuttan kaybolan minerallerin yerine koyulması için güzel bir seçenek olabilir. Su tüketme zorunluluğu hissinin kişiyi zor durumda bırakmaması adına, marul güzel bir alternatif olabilir. Çünkü marulun su içeriği oldukça fazla olup, ferahlık hissi vermesinin yanında vücudun vitamin, mineral ve lif ihtiyacını da karşılamaktadır."