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Sigara üretim ve paketlenmesinde standartlar belirlendi

Sigara paketine yeni düzenleme

Sigara üretimi, paketlemesi, etiketlemesi, üzerindeki uyarılar ve güvenlik standartları dahil ve piyasaya arzına ilişkin yöntemleri belirleyen yönetmelik yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre, sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50'sini, uyarı metni en az yüzde 30'unu ve bırakma bilgisi yüzde 12'den fazla olmamak üzere en az yüzde 10'unu kaplayacak.

Haber Merkezi DHA
Sigara üretim ve paketlenmesinde standartlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sigara üretim ve paketlenmesinde standartlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre, sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50’sini, uyarı metni en az yüzde 30’unu ve bırakma bilgisi yüzde 12’den fazla olmamak üzere en az yüzde 10’unu kaplayacak.

"Bu Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsar" denilen yönetmeliğin amacı şöyle tanımlandı:

  • "İnsan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri dahil olmak üzere tütün mamullerinin girdi, emisyon ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanı üzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini, paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemektir."

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka; bulunduğu yüzey alanının yüzde 5'ini aşmayacak şekilde, kabartma ve varak kullanmaksızın, helvetica karakterde ve yeknesak puntoda yazılacak.

Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri, kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler, emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri, içimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri ile yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemeyecek.

Uygulama 5 Temmuz'da başlayacak ve belirlenen normlara uymayan tütün mamulleri 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak.

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Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol veya türevleri kullanılan sigaralar 5 Temmuz'dan sonra piyasaya arz edilemeyecek.

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