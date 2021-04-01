Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz verilecek
GENEL SAĞLIK

Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz verilecek

Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi

Haber Merkezi AA
Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek
Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek.

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ilaç sektörü yöneticileriyle yerli koronavirüs aşısını görüştü
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ilaç sektörü yöneticileriyle yerli koronavirüs aşısını görüştü

Bakan Selçuk açıkladı: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
HAYAT
Bakan Selçuk açıkladı: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Abone Ol Google News
Bankada parası olana iyi karar: Cumhurbaşkanı kararı ile iki ay daha uzatıldı

Bankada parası olana iyi karar: Cumhurbaşkanı kararı ile iki ay daha uzatıldı
Peş peşe uyarı geldi

Peş peşe uyarı geldi

Çok sayıda ilde yağış ve kuvvetli rüzgar var.
ABD hâlâ çocuklarına ağlıyor

​2020 İnsan Hakları Raporu'nda yine gündeme getirip gözyaşı döktüler.

​AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi.
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Beş kişi hayatını kaybetti bir kişi ağır yaralandı.
Altı ev ve<br>iki araç küle döndü

Altı ev ve
iki araç küle döndü

Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı.

Sigarayı bırakana<br>ücretsiz verilecek

Sigarayı bırakana
ücretsiz verilecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

Eksi 80’de saklanıyor

Eksi 80’de saklanıyor

BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında.

Karabağ Savaşı <br>böyle kazanıldı

Karabağ Savaşı
böyle kazanıldı

​Türk SİHA'ları ABD'de ders oldu.
Geride enkaz bıraktı

Geride enkaz bıraktı

Yedi gün küresel trafiği kilitleyen gemi, hammadde fiyatlarını tetikledi.
Dünya ticaretine <br>İstanbul kanalı

Dünya ticaretine
İstanbul kanalı

​Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı.
Uluslararası Siber <br>Güvenlik Tatbikatı

Uluslararası Siber
Güvenlik Tatbikatı

​Etkinlik kapsamında ABD ve Türkiye dijital ortamdaki hedeflere sızmaya çalıştı.
İstanbul'da kırmızı alarm

İstanbul'da kırmızı alarm

Her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada neredeyse iki katına çıktı.
Şehit savcı Kiraz anıldı

Şehit savcı Kiraz anıldı

'​Bir Selim gider bin Selim geliriz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.