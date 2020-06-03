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Sınav öncesi doğru beslenmeye dikkat: Çikolata ve şekerden uzak durun

Pandemi sürecinden en çok etkilenenler arasında öğrenciler yer alıyor. Özellikle LGS ve Üniversite sınavına hazırlananlar açıklanan tarihlerle birlikte tempolarını hızlandırdılar. Stres düzeyi oldukça yüksek olan öğrencilerin çalışma ve sınav süreçlerindeki beslenme şekilleri de oldukça önemli. Hem sınava hazırlanılan bu son günlerde hem de sınav günü için öğrencilere destek sağlayacak önerilerin sunan uzmanlar, sınav sırasında enerjinizin düşmesine sebep olacak çikolata, şeker ve benzeri tatlı yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi. Sınavdan 30 dakika önce bir avuç kadar kuru meyve ve ceviz, fındık veya bademin ise doğru enerji sağlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesi etkileyen pandemi süreci öğrencileri de çok büyük ölçüde etkiledi. Bu süreçte okullar kapandı, online eğitime geçildi ve bu değişikliklerin yarattığı stres öğrencilerin yeme davranışlarında, uyku düzenlerinde, çalışma hayatlarında ve sosyal hayatlarında önemli değişikliklere yol açtı.

Özellikle sınav hazırlığı içinde olan öğrencilerde bu stres düzeyi daha da yüksek. Ancak doğru bir beslenme şekliyle stresin ve stresin yarattığı uykusuzluk, mide bulantısı, iştahsızlık ya da aşırı yeme gibi birçok problemin önüne geçmek mümkün. Sınavdan önceki 2-3 gün beslenmemize özellikle dikkat etmeliyiz diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan bu süreçte nelere dikkat edilmeli, neler yemeli, hangi besinlerden uzak durmalı sorularını yanıtladı.

Kahvaltı şart!

Güne zinde bir başlangıç yapmak için kahvaltı yapmak çok önemli. Kahvaltıda mümkün olduğunca tüm besin grupları tüketilmeli. Yulaf, tam tahıllı ekmek, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler gibi enerjinizi uzun süre sabit tutan sağlıklı karbonhidratları mutlaka kahvaltıda tüketmelisiniz. Yumurta da içerisindeki kolin isimli bileşenle, zihinsel performansınızı artırır, hafızanızı kuvvetlendirir. Kahvaltı yapılmadan girilen sınavda ilerleyen saatlerde baş ağrısı, dikkatsizlik, yorgunluk ve kan şekerinin düşmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Mutlaka yeterince su için!

Susuz kalmak beyninizin işleyişini olumsuz etkileyecektir. Günde 8-10 bardak su içmeyi hedefleyebilirsiniz.

Öğün atlamayın!

Her gün benzer saat aralıklarında ana ve ara öğünler yaparak vücudunuza kendi biyolojik ritmini kazandırmalısınız. Bu konsantrasyonunuzu artırdığı gibi enerji seviyenizi de dengede tutar. Ara öğünlerde hem kan şekerinin ani iniş çıkışlarını hem de çocuğun dikkat dağınıklığını engelleyecek, stresi azaltacak gıdaları seçin. Kan şekerini dengesizleştirecek kalorili, basit şekerli karbonhidratlardan uzak durun.

Çilek, kivi, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi C vitamini içeren besinler ile ceviz, fındık, badem gibi E vitamini ve çinko içeren kuruyemişler zihninizi açar, enerji verir ve tok kalmanıza yardımcı olurlar.

Kafeinden uzak durun!

Kahve, çay ve gazlı içecekler kafein içerir. Günde 1 fincan kahve ve çay dikkat ve konsantrasyona destek olabilir ancak bu aşırı tüketimi sonucu aşırı kafein alımı ters etki yaratarak huzursuzluk, uykusuzluk gibi sorunlara da yol açabilir.

Kaliteli uyuyun!

Uykusuzluk çalıştıklarınızı anlamanızı zorlaştırır, huzursuzluk, sinirlilik haline ve enerji düşüklüğüne sebep olabilir. Günde 7-8 saat düzenli uykunun beden ve zihin performansınızı artıracağını unutmayın.

  • Sınav günü
  • • Zihninize iyi gelecek yiyecek ve içeceklerle beslendiğinizden emin olun!
  • • Zihninize ve midenize kötü gelecek yiyecek ve içecekleri asla tüketmeyin! Aşırı yağlı , şekerli, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bazı bitki çayları, siyah çay, kahve ve kola kafein içeriği sebebiyle huzursuzluk ve çarpıntıya sebep olabilir.
  • • Dışarıda ve açıkta satılan besinler sindirim rahatsızlıkları ve zehirlenmeye yol açabileceği için tercih etmemelisiniz.
  • • Kahvaltıyı geçiştirmeyin. Yumurta, az yağlı peynir, zeytin, bal/pekmez, ceviz, tam buğday ekmeği, domates, salatalık, yeşil biber taze ve kuru meyvelerden oluşan zengin bir kahvaltı yapabilirsiniz.
  • • Aşırı yemeyin, yeterli yiyin!
  • • Daha önceden denemediğiniz bir besini tüketmeyin!
  • • Eğer gaz problemi yaşıyorsanız, sınav günü ve öncesinde normal süt yerine laktozsuz süt tüketmeniz sizin için daha iyi olacaktır.
  • • Bir gün öncesinde çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ dengeli hafif gıdalar tercih ediniz. Örneğin; ton balıklı veya kıymalı makarna, etli sebze yemekleri, ızgara tavuk, et veya balık gibi.

Püf nokta: Sınava girmeden 30 dakika önce bir avuç kadar kuru meyve ve ceviz, fındık veya badem enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olabilir!

Dikkat: Sınav sırasında enerjinizin düşmesine sebep olacak çikolata, şeker ve benzeri tatlı yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız!

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