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Sinsi tehlike kalp gribi

Sinsi tehlike kalp gribi

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Kalp gribi, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişen kalp kası enflamasyonu olarak tanımlanıyor. Göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan kalp gribi için, solunum yolu enfeksiyonundan sonraki 15 güne dikkat.

Bahçeşehir Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Kaya, üst solunum yolu rahatsızlığını atlatan kişilerde bir süre sonra kalp gribi rahatsızlığı görülebildiğini bildirdi. Boğaz ağrısı, halsizlik, nefes darlığı ve kırıklık gibi genel belirtilerle üst solunum yolu rahatsızlığı geçirenler, bir süre sonra kalp batması, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi belirtilerle hastanelere başvuruyor. Bu vakaların çoğuna son yıllarda sıklıkla rastlanan kalp gribi tanısı konuluyor.

Prof. Dr. Adnan Kaya

20-50 YAŞ ARASI ERKEKLERDE DAHA SIK

Prof. Dr. Kaya, kalp gribinin, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişen kalp kası enflamasyonu olduğunu söyledi. Kovid-19 vakalarının ardından kalp gribi tanısı ve takibinde artış gözlemlediklerini belirten Kaya, hastaların çoğunun solunum yolu enfeksiyonlarının ardından belirli şikayetlerle kliniklere başvurduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kaya, “Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz” dedi.


#sağlık
#kalp gribi
#Adnan Kaya

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