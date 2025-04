Yurtdışında kalp krizi geçirdi: 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu

İstanbul'dan Valencia'ya iş toplantısı için giden Erhan Say, yaşadığı rahatsızlık sonucu orada hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiğini öğrenen Say, yurt dışındaki tedaviyi reddedip İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Valencia'da bir mağazada rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Erhan Say, başka bir hastaneye sevk edildi. Bu süreçte kalp krizi geçirdiğini öğrenen Say, doktorların riskli bir ameliyat olduğunu belirtmesi üzerine son gittiği hastanedeki tedaviyi reddederek Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti. Yaşadığı sağlık sorununa rağmen 6 gün geçiren hasta, Türkiye'deki doktorunun uyarısı ile İstanbul Havalimanı'na iner inmez hastaneye gitti. Damarının yüzde 98 oranında tıkalı olduğu belirlenen Erhan Say, yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.