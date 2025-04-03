Kalp Krizi Belirtileri: İşte en önemli sinyal





Kalp krizinin en önemli belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, "Bu ağrı genellikle baskı yapan tarzda olur ve sol kola, çeneye, sağ kola, göbek çevresine yayılabilir. Bazen yanıcı tarzda da hissedilebilir, hatta sırta kadar yayılabilir. Ancak, her kalp krizi klasik ağrılarla kendini göstermez. Özellikle yaşlılarda kalp krizi bazen ağrı yapmadan, yalnızca nefes darlığı, çabuk yorulma veya bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken, sadece ağrı değil, bu diğer belirtilerin de gözlemlenmesidir." ifadelerini kullandı.



