Kalp krizi, her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, doğru ve hızlı müdahale ile birçok ölüm önlenebiliyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve bu vakaların çoğu ölümle sonuçlanıyor. Peki, kalp krizi anında ne yapılmalı, doğru müdahale nedir? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi anında yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. İşte kalp krizi anında ilk müdahale hakkında tüm bilmeniz gerekenler...
Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, kalp krizi anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini yeniden gündeme getirdi.
Her yıl yüz binlerce kişiyi etkileyen bu sağlık sorunu, erken müdahale ile hayat kurtarabilir. Ancak, kalp krizi geçiren bir kişiye nasıl yardımcı olunması gerektiği çoğu zaman belirsiz kalabiliyor. Peki, kalp krizi anında doğru müdahaleyi nasıl yapmalıyız?
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi anında yapılması gerekenlerle ilgili tüm detayları tek tek anlattı. İşte mutlaka bilinmesi gereken ve hayat kurtaran o bilgiler...
Kalp Krizi Belirtileri: İşte en önemli sinyal
Kalp krizinin en önemli belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, "Bu ağrı genellikle baskı yapan tarzda olur ve sol kola, çeneye, sağ kola, göbek çevresine yayılabilir. Bazen yanıcı tarzda da hissedilebilir, hatta sırta kadar yayılabilir. Ancak, her kalp krizi klasik ağrılarla kendini göstermez. Özellikle yaşlılarda kalp krizi bazen ağrı yapmadan, yalnızca nefes darlığı, çabuk yorulma veya bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken, sadece ağrı değil, bu diğer belirtilerin de gözlemlenmesidir." ifadelerini kullandı.
Kalp Krizi Anında Ne Yapılmalı?
Kalp krizi geçiren bir kişiye yapılacak ilk müdahale, hızlı ve doğru adımlar atmakla başlar. Prof. Dr. Boztosun, ilk yapılması gerekenin kişinin rahat nefes almasını sağlamak olduğunu vurgulayarak kalp krizi anında yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı;
- Dar kıyafetler varsa, yakalar açılmalı.
- Kusma durumunda, hasta sağa çevrilmeli.
- Ortam kalabalıksa, ortam sakinleştirilmeli ve hasta rahat bir şekilde nefes alabilmeli.
- En kritik adım ise, 112’yi aramak ve profesyonel yardım almak.
Kalp Krizi Anında Yapılmaması Gerekenler:
Yanlış müdahale, kişinin durumunu daha da kötüleştirebilir. Prof. Dr. Boztosun, kalp krizi sırasında yapılmaması gerekenleri şu şekilde sıraladı;
İŞTE O DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR...
Sahte moral verme: "Sakin ol, her şey yolunda" gibi ifadelerle, hasta sakinleştirilmeye çalışılmamalıdır. Kalp krizi geçiren bir kişi, gerçek durumu anlamalı ve tıbbi yardım almalıdır.
Kendi başına müdahale etmek: Kalp krizi geçiren birine, uzman olmayan birinin müdahale etmesi, tehlikeli olabilir. Yardım çağırmak ve sağlık ekibiyle iletişim kurmak çok daha önemlidir.
Kalp Krizinin En Önemli Nedenleri: Risk Faktörleri
Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Sigara içmek
Yüksek kolesterol seviyeleri ve ağır yağlar
Ailede kalp hastalığı öyküsü
Diyabet (şeker hastalığı)
Obezite ve kilo problemleri
Hareketsiz yaşam tarzı (sedanter yaşam)
Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
Prof. Dr. Boztosun, bu faktörlerden kaçınmanın ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin kalp sağlığını koruyacağını belirterek, bu risk faktörlerine sahip kişiler, kalp krizi geçirme riski daha yüksek olan grup olduğunu söyledi.
Erken Müdahale, Hayat Kurtarır
Kalp krizine, zamanında müdahale edildiğinde hayat kurtarılabilir. Bu nedenle, kalp krizi belirtilerini bilmek, ilk müdahalede doğru adımlar atmak ve en kısa sürede profesyonel yardım almak büyük önem taşıyor. Kalp krizi riskine karşı dikkatli olmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak, kalp sağlığını korumanın en etkili yolları olarak biliniyor.