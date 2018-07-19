Hayat Sivasta 600 kişi hastanelik oldu
GENEL SAĞLIK

​Sivas'ta içme suyundan hastalık şüphesi

Sivas'ta 600 kişi hastanelik oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, içme suyundan kaynaklandığı tahmin edilen, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 600'e ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Haber Merkezi AA
İl Sağlık Müdürlüğü yüzlerce insanın hastalanması üzerine inceleme başlattı.
İl Sağlık Müdürlüğü yüzlerce insanın hastalanması üzerine inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, söz konusu rahatsızlıklar nedeniyle yoğunluk yaşanan Suşehri Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Moğulkoç, yaz döneminde bu tür salgınların olabileceğini, su numuneleri ile hastalardan alınan numunelerin inceleneceğini ifade etti.

Aynı şikayetlerle hastaneye başvuran hastaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini dile getiren Moğulkoç, "Sevindirici tarafı hiçbir hastamız yatarak tedavi görecek düzeyde değil, ayakta tedavilerini verip gönderiyoruz" diye konuştu. İshalden dolayı su kaybı yaşayan 2 çocuğu gözlem amaçlı hastaneye yatırdıklarını dile getiren Moğulkoç, laboratuvar sonuçları çıktığında gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Gıda veya sudan olabilir

Ağır bir vakanın olmamasının, ciddi bir salgın olmadığını gösterdiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü şunları kaydetti:

"Gıdalardan da olabilir, sudan da olabilir ama net bir şey yok. Laboratuvar tetkiklerinin sonucuna göre cevap verebiliriz. Çocuklarda vücut küçük olduğu için hafif su kaybı etkiliyor, onu yerine koymak için gözlem amacıyla tedavi uyguluyoruz. Çocuklarda vaka biraz daha ağır seyrediyor. Hastalarımız ağırlı olarak merkezde. Net bir şey yok, numuneleri aldık, onlar 2 gün sonra çıkacak ve o zaman net bir şey söyleyebiliriz."

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