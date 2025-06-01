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Siz ilk adımı atın gerisi bizde

Siz ilk adımı atın gerisi bizde

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Uzmanlar, sigarayı bırakmak isteyenlerin psikolojik danışmanlık ve ilaç desteğiyle bağımlılıktan kurtulabileceğini vurguluyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Güzin Öztürk Zeren, "Aslında sigara bıraktırma tedavisi bireysel bir tedavi. O yüzden hekim tarafından mutlaka görüşme yapılarak, kendi sağlık koşullarına uygun, kişinin bırakmasını kolaylaştırıcı destek tedaviler veriyoruz" dedi. Zeren, polikliniklerine başvurunun çok, randevuların neredeyse her gün dolu olduğunu belirterek, "Önemli olan bu ilk adımı atmak. 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nde herkesi bu adımı atmaya davet ediyorum. İlk adımı atın, sonra gerisi emin olun gelecek ve bu yolu hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Klinik ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Seçil Günher Arıca da şunları söyledi: "MHRS üzerinden ya da 'Alo 171' hattını arayarak sigara bırakma polikliniğimizden randevu alabilirler. Geldiklerinde öncelikle onları mevcut hastalıkları, fizik muayeneleri veya bağımlılık dereceleri yönünden inceliyoruz. Onlara uygun tedaviyi vermek için gerekli tetkik ve tahlilleri yaptıktan sonra psikolojik danışmanlık eşliğinde yardımcı oluyoruz."

YEMEKLER BİLE DAHA TATLI

Kırklareli'nde 49 yıl boyunca sigara kullanan esnaf Haşim Alkoç da Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı. Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı yöntemle kısa sürede sigarayı bırakan 61 yaşındaki Alkoç, "Hayatımda çok şey değişti; nefes alışım, tat almam, yemek yemem, uykum değişti" diye konuştu.



#Sigara
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