Siz ilk adımı atın gerisi bizde

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Güzin Öztürk Zeren, "Aslında sigara bıraktırma tedavisi bireysel bir tedavi. O yüzden hekim tarafından mutlaka görüşme yapılarak, kendi sağlık koşullarına uygun, kişinin bırakmasını kolaylaştırıcı destek tedaviler veriyoruz" dedi. Zeren, polikliniklerine başvurunun çok, randevuların neredeyse her gün dolu olduğunu belirterek, "Önemli olan bu ilk adımı atmak. 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nde herkesi bu adımı atmaya davet ediyorum. İlk adımı atın, sonra gerisi emin olun gelecek ve bu yolu hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Klinik ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Seçil Günher Arıca da şunları söyledi: "MHRS üzerinden ya da 'Alo 171' hattını arayarak sigara bırakma polikliniğimizden randevu alabilirler. Geldiklerinde öncelikle onları mevcut hastalıkları, fizik muayeneleri veya bağımlılık dereceleri yönünden inceliyoruz. Onlara uygun tedaviyi vermek için gerekli tetkik ve tahlilleri yaptıktan sonra psikolojik danışmanlık eşliğinde yardımcı oluyoruz."