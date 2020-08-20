SMA hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? SMA hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olan SMA (spinal müsküler atrofi) son günlerin en çok konuşulan sağlık problemleri arasında yer alıyor. Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi, özellikle akraba evliliklerinden doğan çocuklarda görülüyor. Kalıtımsal bir hastalık olan SMA, ölümle sonuçlanabilliyor.

MA hastalığının ilaçları SGK'nın geri ödeme listesine alındığı haberi, birçok hastayı ve ailesini mutlu etti. SMA nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HAYAT Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SMA hastalarına müjde: SUT'a tabi ilaçlarının erişimi çözüme kavuştu

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Spinal motor nöronlarının yani omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak proksimal yani vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan, kaslarda ilerleyici bir güçsüzlüğe ve atrofiye yani kas kaybına yol açan genetik geçişli bir hastalıktır. Bacaklardaki güçsüzlük kollardan daha belirgindir. SMA hastalarındaki SMN geni hiç protein üretemediği için vücuttaki motor sinir hücreleri beslenemez ve bunun sonucunda istemli kaslar görevini yapamaz hâle gelir.

4 farklı tipi bulunan SMA halk arasında "gevşek bebek sendromu" olarak da bilinir. Bazı durumlarda yemek yeme ve nefes almayı bile imkansız hale getiren SMA'da görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez ve his kaybı olmaz. Kişinin zekâ düzeyi normal ya da normalin üzerindedir.

Ülkemizde her 6000 doğumda bir görülen bu hastalık sağlıklı fakat taşıyıcı olan anne babaların çocuklarında görülür. Ebeveynler taşıyıcı olduklarının farkında olmadan sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürürken genlerinde bulunan bu bozukluk çocuğa geçtiğinde SMA ortaya çıkabilir. Taşıyıcı ebeveynlerin çocuklarında SMA görülme oranı yüzde 25'tir.

FOTOĞRAF 14 Bursa'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığıa yakalanan Gökalp'in yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA tip-2 hastası Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Gökalp ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için sürekli 'bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp'e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor. Küçük çifti, açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana, devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla bu zamana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp'in yaşama tutunabilmesi ve 'gen' tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve bir ayı kaldı. Gökalp'in hastalığının sadece yürüme ve oturmada değil, uykusunda hatta yemek yerken bile sorunlar yarattığını anlatan anne Yelda Küçük, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak hareketlerinde gerilemeye başlamıştı ama biz ne yazık ki hastalığını 11 aylıkken öğrenebildik. 11 aylıkken SMA kas hastalığı ile tanıştık. SMA hastalığı ne yazık ki çocuklarda fiziksel olarak yürümede, oturmada engel. Gökalp yatarken dönemiyor mesela şu anda. Yemek yemede sorunlar yaşıyoruz, ciğerleri gelişsin diye bibap cihazı kullanıyoruz uykusunda. Aynı zamanda bağırsak problemleri çok yaşıyoruz. Bunun gibi sorunlara yol açıyor ve ciddi bir hastalık. Ne yazık ki bebek ölümlerinin genetik nedenlerinin bir numaralı sebebi dedi. Gökalp'in Amerika'da uygulanan bir tedaviyi alması gerektiğini söyleyen Yelda Küçük, 2 yaş altı bebeklerde uygulanan ABD'de bir gen tedavisi var. Gökalp bu tedaviye muhtaç. Şu anda 22 ayı geçti. Yakında 2 yaşına girecek. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kampanyamızı yürütmemiz gerekiyor, Gökalp'in son umudu diyebilirim. Gökalp'e tedavi aldırmak istiyorum çünkü geleceğini kurtarmak istiyorum diye konuştu. Gökalp'in tedavi olmazsa yatağa bağlı yaşayacağını belirten Yelda Küçük, Bunu dile getirmek istemiyorum ama yatağa mahkum olacak. Biz hareket ettirmeden Gökalp hareket edemeyecek. Gece uykularında çok büyük problemler yaşıyoruz, sürekli ben döndürüyorum tek bir tarafa yüklenmesin, yatmasın diye. Fiziksel olarak aklınıza gelebilecek her sorun, onu da geçtim solunum çocuklar için en büyük problem. Cihaza bağlı bir şekilde hiçbir şekilde uyumasını istemiyoruz. O da kabullenemedi hala. Yemek yemesi daha sağlıklı olsun, katı beslenemiyoruz çünkü. Biz de bu hastalığı başımıza gelmeden bilemiyorduk, diğer anneler de kendilerini bizim yerimize koysunlar ve Gökalp'i kendi çocukları gibi görsünler dedi. Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren baba Sefa Küçük, Bizim kampanya başlattığımız tedavinin adı 'zolgensma' gen tedavisi. Bu ABD merkezli tedavi ve 2 yaşın altındaki bebeklere uygulanan bir tedavi. Bizim de bu tedaviyi alabilmemiz için 30 günümüz kaldı, tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar topladık, yardımsever vatandaşlarımızın sayesinde. Kalan 1 milyon doları da son 30 gün içinde toplayıp tedavi için gerekli işlemleri yapıp, ABD’ye gidip tedavi almamız gerekiyor. Bu tedaviyi alabileceğimize inanıyorum. Yardımsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız sayesinde bu yerlere geldik, devamının da geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısa vakitte bunu toparlayıp, bu tedaviyi alabiliriz dedi. Gökalp'in yürüdüğü günleri özlemle beklediklerini dile getiren Sefa Küçük, İlk başladığımızda kampanyada 160 bin kişinin 100 TL vermesi gerekiyordu. En son 140 bin kişi olarak başladık. Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu tedavi şu ana kadar vücudunda Gökalp'in fiziksel olarak kayıpları var. Biz bunları koruyabilmek için günde 3 kere yoğun şekilde fizik tedavi, havuz çalışması yapıyoruz mevcut kasları koruyabilmek için. Tedavi sonrasında yine fizik tedavi ile birlikte daha fazla kas kazanmak için çocuğumuzu yürütebileceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam. Bağış kampanyamız Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. '@gokalp_sma' adresinde her şey mevcut. Yapamadığınız yerde biz de destek oluyoruz diye konuştu. Hastalığı yüzünden Gökalp'in vücudunda fiziksel bozuklukların olduğunu söyleyen Sefa Küçük, Vücutta fiziksel bozukluklar oluşuyor, ayakta, omurilikte. Bunların oluşmaması için korse kullanıyoruz, ayaklarda da bozulmayı önlemek için de afo kullanıyoruz. Fizik tedavi uygularken ya da oyun oynarken de sürekli bunları kullanıyoruz. İlacı alana kadar fiziksel gücümüzü koruyup, sonrasında gücümüze güç katıp çocuğumuzu ayaklandırmak istiyoruz. Normalde can yakıcı. Kimse istemez ki sizi sıksın. Korse sıkıyor, hareket kabiliyetini de azaltıyor. Ama daha ciddi problem çıkmaması adına buna mecburuz ifadelerini kullandı. Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce Amerika'da uygulanan gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp'in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya hakkında konuşan baba Sefa Küçük tedaviyi alabilmeleri için son bir milyon dolar kaldığını belirterek, "Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Spinal Musküler Atrofi'nin belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. En sık görülen belirtisi kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. Hastalığın başlama yaşına ve yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılan 4 farklı tipi bulunur. Nörolojik muayenede görülen tip-1 hastalarında olan güçsüzlüğün genel ve yayılmış olması iken tip-2 ve tip-3 SMA hastalarında ise güçsüzlük proksimal yani gövdeye yakın kaslarda görülür.

REKLAM

Tipik olarak el titremesi ve dil seğirmesi görülebilir. Güçsüzlüğe bağlı olarak bazı hastalarda omurilik eğriliği de denen skolyoz görülebilir. Aynı semptomlar faklı hastalıklarda da görülebilir. Bu yüzden uzman bir nörolog tarafından detaylı olarak hastanın öyküsü dinlenir, şikâyetleri incelenir, EMG yapılır ve hekimin gerekli gördüğü durumlarda hastaya laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemeler uygulanır. EMG ile nörolog, beyin ve omurilikte bulunan elektriksel aktivitenin kol ve bacaklardaki kaslar üzerindeki etkisini ölçümlerken kan testi ile genetik mutasyon olup olmadığı anlaşılır. Genel olarak belirtiler hastalığın tiplerine göre değişse de şöyle sıralanır:

Motor gelişim eksikliğine yol açan zayıf kaslar ve güçsüzlük

Azalmış refleksler

Ellerde titreme

Baş kontrolünü sağlayamama

Beslenme güçlüğü

Cılız ses ve zayıf öksürük

Kramp ve yürüme yeteneği kaybı

Yaşıtlarından geri kalma

Sık düşme

Oturma, ayakta durma ve yürümede zorluk

Dil seğirmesi

HAYAT SMA hastası Turan Ege'nin ilacına rapor engeli

SMA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

SMA hastalığının henüz kesin tedavisi bulunmamakta ancak çalışmaları son hızla devam etmektedir. Fakat hastalığın belirtilerinin azaltılmasına yönelik faklı tedaviler uzman hekim tarafından uygulanarak hastanın yaşam kalitesi artırılabilir. SMA teşhisi konmuş hastanın yakınlarının bakım konusunda bilinçlendirilmesi, evde bakımın kolaylaşması ve hastanın yaşam kalitesinin artmasında önemli bir rol oynar.

REKLAM

Tip-1 ve tip-2 SMA hastaları genellikle akciğer enfeksiyonlarından kaynaklı olarak kaybedildiği için solunumun düzensiz ve ve yetersiz olması durumunda hastanın nefes yollarının temizlenmesi son derece önemlidir.

FOTOĞRAF 9 Kepez ilçesinde oturan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi için hastaneye yatırılan küçük Uğur, 9 ay yoğun bakımda kaldı. Aile hastaneden çıkardıkları çocukları için evlerinin bir odasını hazırladı. Uğur Kanat, 2,5 yıldır evindeki yatağında 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Yürüyemeyen, konuşamayan ve mamayla beslenen Uğur, ailesiyle yalnızca göz hareketleriyle iletişim kurabiliyor. Turizm sektöründe çalışan Ahmet Kanat, koronavirüs nedeniyle çalıştığı otel açılmayınca işsiz kaldı. Babanın işsiz kalmasıyla aile sadece Uğur için devletin verdiği evde bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Çocuğunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Kanat, yatağın başında saatlerce lif örüyor. Ördüğü lifleri ve çorapları internet üzerinden satmaya çalışan Nurgül Kanat, aylık 5 bin TL'yi bulan medikal giderler için para kazanmaya çalışıyor. 'ANNENİN EVLADINI HER GÜN ÖLÜME GİDERKEN İZLEMESİ ÇOK ACI' <br> <br> Yaşadıklarını anlatırken güçlük çeken Nurgül Kanat, Oğlum 2 aylıkken yoğun bakıma girdi ve 9 ay yoğun bakımda kaldı. 2,5 yıldır evde kendim bakıyorum. Yaşadıklarımı anlatırken bile zorlanıyorum. İnsanın evladını her gün ölüme giderken izlemesi bir anne için çok acı. Uğur'u yaşatmak için direniyoruz. Uğur, babası, kardeşi hepimiz mücadele ediyoruz. Uğur'un aylık medikal gideri 5 bin TL'yi buluyor. Çocuğumun başında beklerken lif örüyorum, bunları satmaya çalışıyorum. Çorap alıp satıyorum, aileme destek olmaya çalışıyorum dedi. '5 DAKİKA BİLE BAKMAZSAM, ÇOCUĞUMU KAYBEDEBİLİRİM' <br> <br> Tüm gününü Uğur ile birlikte geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını söyleyen Kanat, Uğur toplam 6 cihaza bağlı yaşıyor. Sabah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, aspiresini yapıyorum, altını değiştiriyorum. Bakımını yaptıktan sonra iki saatte bir vücudu yara olmasın diye pozisyonunu değiştiriyorum. Uğur'a 5 dakika bile bakmazsam ihmalden çocuğumu kaybedebilirim. Devamlı gözümüz üzerinde diye konuştu. 'EVLADIMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM' <br> <br> Güçlükle ayakta durduğunu, Uğur için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Kanat, Bütün çabam Uğur için. Kendim de hastayım, test sonuçlarımı bekliyorum. Bu lifleri örmeye bile gücüm yok. Ben evladımı yaşatmaya çalışıyorum, onun için her şeyi yaparım dedi. SMA HASTALIĞI <br> <br> Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık. Vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülüyor. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalık. SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalık. Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Antaly'da, SMA hastası 3,5 yaşındaki Uğur Kanat, 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunuyor. "5 dakika bile yanından ayrılırsam çocuğumu kaybedebilirim" diyen Nurgül Kanat, oğlunun başında ördüğü lifleri satarak onun giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SMA İLACI

Aralık 2016 tarihinde FDA onayı alan nusinersen, bebek ve çocukların tedavisinde uygulanmaktadır. Bu ilaç SMN2 geninden SMN adlı protein üretimini artırmayı ve hücre beslenmesini sağlamayı hedefleyerek motor nöron ölümlerinin geciktirilmesini, böylelikle semptomların azaltılmasını amaçlamaktadır.

Ülkemizde de Temmuz 2017'de Sağlık Bakanlığı tarafından onay alan nusinersen, dünya çapında birkaç yıl içinde toplam 200'den az hastada kullanılmıştır. İlaç, FDA onayını SMA tipleri arasında ayrım yapmadan almış olsa da yetişkin hastalar üzerinde yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.

Oldukça yüksek maliyeti olan ilacın etkileri ve yan etkileri tam olarak bilinmediğinden yetişkin SMA hastaları üzerindeki etkileri netleşinceye kadar sadece tip-1 SMA hastaları için kullanımı uygun görülmektedir.