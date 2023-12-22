Soğuk hava değil kapalı ortam hastalık saçıyor

Soğuk havaların tam anlamıyla hissedilmeye başladığı şu günlerde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar adeta pusuda bekliyor. Kuluçka süresi 2-3 gün süren bu üst solunum yolu hastalıkları, hapşırma, öksürme, burun akıntısı ve yakın temas yoluyla kolayca yayılıyor. Kapalı mekanlar ise bu gibi hastalıkların yayılması için en uygun ortamı oluşturuyor.
"Virüsler uzun süre canlı kalabiliyor"
"Kronik hastalığı olanlar risk altında"
Kışın KOAH ve astım hastaları ile hamilelerin soğuk algınlığına karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Dr. Zeydan, “Bunun sebebi, özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilecek basit enfeksiyonların çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilmesidir. Bu nedenle özellikle KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışmak koşulu ile grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları gerekir” diyor.
"Gereksiz antibiyotik kullanımı zarar veriyor"
"Çocuklar daha sık hasta oluyor"
"Bu önerilere kulak verin"
Alınabilecek bazı tedbirlerle grip ve soğuk algınlığından kaçınmanın mümkün olabileceğini söyleyen Dr. Meriç Zeydan şu önerilerde bulundu: