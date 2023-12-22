Soğuk hava değil kapalı ortam hastalık saçıyor

Soğuk algınlığının küçük çocuklarda yetişkinlere oranla çok daha sık görüldüğünü, bunun en büyük nedeninin ise yine kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasından kaynaklandığını ifade eden Dr. Zeydan,

“Çocuklar bu gibi yerlerde virüsü sürekli birbirlerine bulaştırırlar. Bu nedenle yetişkinler yılda ortalama 2-4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda bu sayı 6-7'ye kadar yükselebilir”