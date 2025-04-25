Somalı kadınlar Mardin'e kütüphane kurdu

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Zeytinli Camii Kur'an Kursunda eğitim gören kadınlar Mardin'deki bir köy okulunda kütüphane kurdu. Soma İlçe Müftülüğüne bağlı Zeytinli Camii Kur'an Kursunda eğitim gören kadınlar, Manisa'dan Mardin'e iyilik köprüsü kurdu. Kütüphanesi olmayan köy okuluna kitap temin eden Kur'an Kursu öğrencisi kadınlar, topladıkları kitapları bölgeye ulaştırdı. Kurs Öğreticisi Figen Sarıpınar öncülüğünde kampanya başlatan kadınlar, yaklaşık iki ayda topladıkları kitapları büyük bir özenle koliledi. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir köy okuluna ulaşan kitaplarla okula kütüphane kuruldu. Aynı kadınlar, daha önce aynı okula kış ayında bere ve eldiven göndermişti. Kitapları gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken, emeği geçenlere teşekkür etti.