Hayat Mahallenin yaşayan kütüphanesi MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi
KÜLTÜR SANAT

Mahallenin ‘yaşayan’ kütüphanesi: MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul ve Ankara’daki 11 okul kütüphanesine o mahallede yaşayan Mustafa Kutlu, Alev Alatlı, Doğan Hızlan, Erol Göka, İlber Ortaylı ve İhsan Fazlıoğlu gibi yazarların isimlerini verdi. Böylece yazarlar öğrencilerle buluşurken kütüphaneler de yaşayan kütüphaneler oluyor.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
Mahallenin ‘yaşayan’ kütüphanesi: MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi
İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi

Millî Eğitim Bakanlığı(MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesiyle 2022’de kütüphanesiz okul kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen proje kapsamında geçtiğimiz yıl ülke genelinde 16 bin 361 yeni kütüphane daha açıldı. Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseldi. 2023 yılı hedefi ise 150 milyon kitap oldu. İstanbul’da ise 2022’de 717 kütüphane kurularak toplam sayı 3 bin 99’a yükseldi. Bu kütüphanelere 6 milyon 540 bin 667 yeni kitap girdi.

Doğan Hızlan Kütüphanesi
Doğan Hızlan Kütüphanesi

Projeyle, çocuklar, her gün gittiği okulunda hikaye, roman, şiir ve deneme kitaplarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Hem çağdaş edebiyatın, yaşayan yazarların eserlerine erişiliyor, hem de süreli yayınların olduğu canlı bir merkez haline gelen okul kütüphaneleri; okul yazar buluşmaları, şiir ve müzik dinletileri kitap tahlil ve kritiklerinin yanı sıra ders çalışma ve işleme alanı olarak kullanılıyor.

Murat Bardakçı Kütüphanesi
Murat Bardakçı Kütüphanesi

HAYATTAKİ 10 YAZARIN İSMİ VERİLDİ

Kütüphanedeki kitapların belirlenmesinde öğretmen, yazar ve kütüphanecilerin görüşleriyle oluşturulan listeler temel alındı. Okullara gönderilen kitaplarda öğrencilerin isteği, yaşayan yazarların eserleri ve topluma fayda sağlayanları öncelendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in isteğiyle, bazı kütüphanelere aynı mahallede yaşayan yazarların ismi verildi. Bununla, yazarların öğrencilerle buluşması, tecrübelerini paylaşması, mekanın yaşayan bir kütüphaneye dönüşmesi amaçlandı.

Alev Alatlı Kütüphanesi
Alev Alatlı Kütüphanesi

Bu kapsamda Alev Alatlı, Doğan Hızlan, Erhan Afyoncu, Erol Göka, Hikmet Barutçugil, İlber Ortaylı, İhsan Fazlıoğlu, Murat Bardakçı, Mustafa Kutlu ve Yavuz Bülent Bâkiler’in ismi okul kütüphanelerine verildi.

Mustafa Kutlu Kütüphanesi
Mustafa Kutlu Kütüphanesi

KİTABI ÇOCUĞUN ÖNÜNE GETİRİYOR

İsmi, Şişli Yeni Levent Anadolu Lisesi’ndeki kütüphaneye verilen yazar Doğan Hızlan ömrünü kütüphanelerde ve kütüphanecilerle geçirdiğini söyleyerek bugünlere gelmesinde kütüphaneci dostlarının etkisini şu sözlerle anlattı: “Ailem, hocalarım, yazarların büyük katkıları oldu bana. Onların sayesinde yazar oldum, ünlendim. Ama bunları toplayıp bana sunan kütüphaneci dostlarımdır. Rahmetli Muzaffer Gökban'dan başlayarak Beyazıt’taki kütüphaneciler dostlarımdı. Bütün bilgileri onlardan aldım. Üniversitede yaptığımız tartışmalarda karara varamazsak kütüphaneye gider, kataloglara bakardık. Bir nevi danışman görevi görürdü. Hız ve trafiğin olduğu bu zamanda kütüphane için bir yerden bir yere gitmek çok zor. Okul kitaplıkları çocuğun önüne kitabı getirerek; okuma, istifade etmeyi kolaylaştırıyor. Çocuk o kitapları eve götürüyor, anne ve babası da faydalanıyor. Projeyi severek destekliyorum.”

Doğan Hızlan
Doğan Hızlan

YAZAR-ÖĞRENCİ BAĞI KURULUYOR

Prof. Dr. Erol Göka’nın ismi ise Ankara’daki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’ne verildi. Projenin büyük bir hizmet olduğunu ifade eden Göka “Kütüphanelere yaşayan yazarların ismi verileceği zaman bana, yakınınızdaki bir okulu tercih edin denildi. Sebep ise o isimle okulun bağlantısını sağlamak. Okul müdürümüzle görüşüyorum, ihtiyaç olduğunda gidiyorum. Meraklı öğrenciler, kimdir bu Erol Göka diye açıp bakabiliyor ya da öğretmenlerimiz öğrencilerine anlatabiliyor. Bu insanın şöyle eserleri varmış ve üstelik bu mahallede oturuyormuş diyerek, örnek alabilecekleri canlı idealler oluyor. Bu fevkalade bir şey” dedi.

Erol Göka
Erol Göka

Bir kültür odağı: İstanbul kütüphaneleri
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Bir kültür odağı: İstanbul kütüphaneleri
Batmayan güneş Endülüs

Batmayan güneş Endülüs

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.
Hoş geldin TVNET Radyo

Hoş geldin TVNET Radyo

​102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak.
Cumhurun yüzyılı olacak

Cumhurun yüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
Masadaki 4 parti rahatsız

Masadaki 4 parti rahatsız

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.
1000 üründe fiyatları sabitledi

1000 üründe fiyatları sabitledi

​Şok Market'ten kampanya.
Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

2023 'enerji yılı' olacak​.
'Para için yaptık' dedi

'Para için yaptık' dedi

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.
En 'enerjik' lise

En 'enerjik' lise

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.
Köpek katliamı

Köpek katliamı

​Ankara'da dört köpeği tüfekle öldürüp ikisinin gözlerini oydular.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.