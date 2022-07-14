Hayat Bakan Koca sistem hızla ülke geneline yayılacak deyip duyurdu Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor
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Bakan Koca 'sistem hızla ülke geneline yayılacak' deyip duyurdu: Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika.... Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni dönem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

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