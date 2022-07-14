Bakan Koca 'sistem hızla ülke geneline yayılacak' deyip duyurdu: Hastanelere Kapı Güvenlik Sistemleri kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.
Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.
Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022