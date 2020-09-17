Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
AKTÜEL

Son dakika: Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi

Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrılan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şarkıcı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA DHA
Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.
Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına giriş yaptı.

Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

Paracıkoğlu'nun binaya girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

İfadesi yaklaşık 2 saat sürdü

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na polis ve avukatı eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. Sezai savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
OYNAT 00:59
Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e dakikalarca şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu, ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Bu sırada öğlen ezanının okunması dikkatlerden kaçmadı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcının sağ elinin sargılı olduğu görüldü.


Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
GÜNDEM
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"
HAYAT
Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"

Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun
GÜNDEM
Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun
Abone Ol Google News
Aksungur 28 saat uçtu

Aksungur 28 saat uçtu

​Kanatlarının altında yerli ve milli 12 mühimmat vardı.
Çocuk parkları kapatıldı

Çocuk parkları kapatıldı

​Vaka sayısının tırmandığı Kayseri'de tedbirler sertleşiyor.
Mossad duyurdu: Suudi Arabistan da İsraille anlaştı

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...

'​Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir'.

'​AK Parti'de unvanlar değişebilir ama hizmet anlayışı bitmez'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.