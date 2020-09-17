Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bir baba ocağı: Padişahın evi

Osmanlı medeniyetinin en önemli hazinelerinden biri olan Topkapı Sarayı, İstanbul Fatihi II. Mehmed Han tarafından yaptırıldı. 19. yüzyıl ortalarına kadar da Osmanlı padişahları ve saray halkının yaşadığı bir ikametgâh oldu. Devlet protokolü ve merasimler dolayısıyla saray yetersiz kalınca ise 1850'lerin başında Sultanlar Boğaz'daki Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Topkapı Sarayı da saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivlerine ev sahipliği yaptı. Peki, 1924'ten itibaren müze olarak ziyarete açılan Topkapı Sarayı içinde nasıl bir zenginlik barındırıyor?



