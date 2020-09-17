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Hayat Cüneyt Arkından Halil Sezaiye gönderme "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"
AKTÜEL

Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: ​"Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"

Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu. Büyük usta Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye bir gönderme yaparak "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu.

Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu
OYNAT 02:19
Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu
Ünlü sanatçı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu...' ifadelerini kullandı.

Büyük usta Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye bir gönderme yaparak "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz" dedi.

Halil Sezai'den yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti
GÜNDEM
Halil Sezai'den yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti

  • Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
  • Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz.Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.

Ünlülerden yaşlı adamı döven Halil Sezai’ye tepki yağdı: Yazıklar olsun
FOTOĞRAF 9
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Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu. ​
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Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, Halil Sezai’nin görüntülerini utanarak izlediğini belirterek, “Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum dedi.
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Haluk Levent, AHBAP Platformu olarak harekete geçtiklerini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: “Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse AHBAP Platformu olarak davasında yanında olacağız.”
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Skandal görüntülerinin ardından Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye tepki gösterdi. Ünlü müzisyen, Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok adet yok, gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin ifadelerini kullandı.
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Ünlü şarkıcıya bir tepki de halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'dan geldi. Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kadına şiddete hayır, yaşlıya şiddete evet Gözlerime inanamadım. Bunu yapanı, izleyici kalanı, gözaltında olduğu için üzüleni destekleyeni hiç anlayamayacağım. Her gün insanlığımız adına daha da kötüye gidiyor, haber izlerken utanıyorum. Yazıklar olsun bize.
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Alişan: Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK’da? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.
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Fulden Uras: Ahhh be amcam sana geçmiş olsun! Sana da geçmiş olsun Halil Sezai Türk halkı bunu unutmaz! Seni farklı şarkılarınla sevdik böyle iğrenç bir ruh haline hangi ara geldin? Lanet olsun çocuğa, yaşlıya, kadına, hayvana şiddet uygulayan herkese. Lütfen Ozan Güven, Ahmet Kural nasıl cezalandırıldıysa bu adam da aynı muameleyi görmeli ve burada siz basın mensuplarına çok görev düşüyor lütfen ama lütfen peşini bırakmayın bu olayın. Şiddetin kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok. Her kime uygulanıyorsa uygulayan gereken her türlü cezayı alsın.
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Ayşegül Yıldız: Yazıklar olsun vicdan yoksunu! Aynısını yaşaman dileğimle!
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Ünlülerden yaşlı adamı döven Halil Sezai’ye tepki yağdı: Yazıklar olsun
Ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yaşlı adama ağza alınmayacak küfürler ederek tekme tokat vuran Sezai'ye tepkiler büyüyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu.

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