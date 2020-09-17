Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"
Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"
Ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu. Büyük usta Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye bir gönderme yaparak "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz" dedi.
Büyük usta Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye bir gönderme yaparak "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz" dedi.
Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz.Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.
Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır. 🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/dKGOcg5UOU