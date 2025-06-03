Soruyu bilemeyen yarışmacıya Oktay Kaynarca'nın tepkisi olay oldu: 'Al eve götür...'

"Kim Milyoner Olmak İster" programında sorulan soruya yanlış cevap veren yarışmacı, jokerlerini kullanmayınca Oktay Kaynarca'nın tepkisini topladı. Kaynarca'nın yarışmacıya verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra "Kim Milyoner Olmak İster" programının sunucusu olan Oktay Kaynarca, jokerlerini ısrarla kullanmak istemeyen yarışmacının, soruya yanlış cevap vererek elenmesine verdiği tepki olay oldu.
Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu sordu. Şıklarda ise "Etinden, tüyünden, sütünden ve yumurtasından" seçenekleri yer aldı.
Joker hakları olmasına rağmen kullanmak istemeyen yarışmacı, bir süre düşündükten sonra "B şıkkı tüyünden son kararım" cevabını verdi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.
Yarışmacının yanlış cevap vermesi üzerine tepkisini gizleyemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın" ifadelerini kullandı.