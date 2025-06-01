Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır?1 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve doğru cevabı

ATV'deki milyoner yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı için araştırmalar hız kazanırken, yarışmacının şıklardan doğru yanıtı verip vermediği de merak konusu oldu. Peki Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır? sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de günün sorusu ve doğru cevabı.