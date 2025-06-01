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Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır?1 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve doğru cevabı

Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır?1 Haziran 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve doğru cevabı

22:461/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
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Milyoner yarışması
Milyoner yarışması

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1146. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programında sorulan bir soru ise oldukça merak edildi. İşte Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır? sorusunun doğru yanıtı.

ATV'deki milyoner yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı için araştırmalar hız kazanırken, yarışmacının şıklardan doğru yanıtı verip vermediği de merak konusu oldu. Peki Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır? sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de günün sorusu ve doğru cevabı.


SORU:
Sokurdanmak halk arasında hangi anlamda kullanılır?

CEVAP:
D: Söylenmek, homurdanmak

A: Yaklaşmak, sokulmak

B: Batırmak, tıkıştırmak

C: Çekmek, soğurmak

D: Söylenmek, homurdanmak

Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form

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