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Hayat

Stoklar kritik seviyeye geldi: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek kan bağışı çağrısında bulundu. Ülkedeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının arttığı ifade edilen açıklamada Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu da belirtildi.

18:55 . 6/04/2023 Thursday
AA
Türk Kızılay, kan bağışı çağrısı yaptı.

Türk Kızılay, kan bağışı çağrısı yaptı.

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

Kan bağışında bulunmak isteyenler "www.kanver.org" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.




#kan bağışı
#Kızılay
#Ulusal Kan Stokları
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