Süresi geçen aşıya kırmızı uyarı

Kamuoyunda “Türkiye’de son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı” iddialarının gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla böyle bir durumun söz konusu olmadığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırabileceğini bildirdi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da aşıların son kullanma tarihinin ne anlama geldiği, bu sürelerin tespitine yönelik nasıl bir bilimsel süreç yürütüldüğü konusundaki detayları anlattı.

Ateş Kara

HER ADIM TAKİP EDİLİYOR

Türkiye’de kullanılan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gelen her aşıya kod yapıştırıldığını aktaran Kara, bu kod üzerinden aşının ne zaman, nerede, hangi şartta üretildiği, ne zaman yola çıktığı, uçakta ne kadar yolculuk yaptığı, kaç derecede muhafaza edildiği gibi tüm kayıtların izlendiğini belirtti.

ETİKET DEĞİŞMEZ

Kara, aşılara etiket yapıştırabilmek için görevlilerin aşıların muhafaza edildiği 2-8 derecelik odalara girdiğini söyleyerek, şu değerlendirmeleri yaptı: “BioNTech aşısı ise eksi 80 derecede saklanıyor. Dolayısıyla eksi 80 derecedeki bir odaya girip etiketinin değiştirilme imkanı mevcut değil. Aşı Takip Sistemi sayesinde üzerindeki mevcut koddan bilgisayar ortamında aşının son kullanım ömrünün ne kadar uzayabileceği görülüyor. Uygulanacak aşının kodu da önce sisteme okutuluyor. Diyelim ki aşının herhangi bir şekilde süresi geçtiyse sistem zaten ‘kırmızı’ uyarı veriyor ve o aşı uygulanmıyor.”