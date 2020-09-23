Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır

Ülkemizde sütlaç kendini en çok Hamsiköy'de milli hisseder belki de. Üzerine tarçın, fındık serpiştirerek tamamına erdireceğiniz tatlının nereden geldiğinin ne önemi var, safalar getirmiş diyelim. Tatlı tariflerinden fırında sütlaç için tarifimize buyurun...

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Fırın Sütlaç Tarifi

Malzemeler:

2 Çorba Kaşığı Pirinç

3 Çorba Kaşığı Pirinç Unu

3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Litre Süt

1 Tatlı Kaşığı Vanilya

1 Adet Yumurta Sarısı

Fırında sütlaç

Fırın Sütlaç Yapılışı

Pirincin üzerini örtecek kadar su koyup lapalaşana kadar pişirin. Ayrı bir yerde nişasta, pirinç unu ve şekeri iyice karıştırın.

Üzerine sütü ve vanilyayı ilave edip homojen bir karışım elde edin. Bu karışımı suyunu iyice çeken pirincin üzerine tel bir çırpma telinin yardımıyla karıştırarak dökün. Kaynayana kadar karıştırın.

Bir kasede yumurta sarısını çırpın. Kaynayan sütlü karışımdan bir çorba kaşığı alıp yumurta sarısına karıştırın. Tüm yumurtalı karışımı sütlü karşıma balon telle karıştırarak ilave edin. Tamamen karışınca servis kaplarına paylaştırın.

Fırının önceden ızgara bölümünü 200 derece ısıtın. Derin bir fırın tepsisine sütlaçları dizip, tepsiyi bir parmak kadar sıcak su ile doldurup fırının en üst katına yerleştirin. Sütlaçların üzeri istediğiniz kadar renklenince fırından alın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun.

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Fırında sütlaç kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan fırında sütlaç 30 dakikada pişer.

Fırında sütlacın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan sütlacın kalorisi 123.

Fırında sütlaç yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fırında sütlaç için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.