Tarçının faydaları: Tarçın nelere iyi gelir?

Yemek ve tatlı yapımında da kullanılan tarçının kabukları iç içe konulup sarılmasıyla çubuk tarçın elde ediliyor. Hem yiyecekleri hem de içecekleri tadıyla daha da şenlendiren tarçının sağlık açısından da birçok faydası vardır. Oldukça güçlü bir antioksidandır ve yüksek besin değerlerine sahiptir.

Tarçının faydaları Kansere karşı koruyucudur. Kan şekerini dengeler. Damar tıkanıklığını önler. Kan dolaşımını düzenler. Mide rahatsızlıklarına ve ağrılarına iyi gelir. Kötü kolestrolü (LDL) düşürürür ve iyi kolestrolü (HDL) yükseltir. Gribe ve soğuk algınlığına karşı etkilidir. İshali ve öksürüğü keser. Doluluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır. Böylelikle kilo vermeye yardımcı olur. Beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği kalsiyum ve manganezi ile kemik oluşumunu destekler ve bağ dokusunu iyileştirir. Kemik ağrılarına iyi gelir. İçerdiği flavonoid ve fenolik asit sayesinde stresi azaltır. Sakinleştirici özelliği vardır. Çok güçlü bir antioksidandır. Yaşlanmayı geciktirir. Tarçın tüketimi, beyindeki tau proteininin büyümesini engelleyerek Alzheimer hastalığını engeller. Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir. Anne sütünü artırır. Ağız kokusunu giderir ve dişte oluşan zararlı bakterileri yok eder.

Tarçın yağı

Tarçın yağı bir bardak suya birkaç damla dökerek tüketilebilir. Midedeki hazımsızlığa iyi gelir, bağırsakları düzenler, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir, depresyona iyi gelir.

Tarçın yağı aynı zamanda cilde de faydalı. Tarçın, antibakteriyel özelliği ile dişlerdeki çürüklere karşı savaşır. Bir miktar suya birkaç damla tarçın yağı dökün ve ağzınızda gargara yapın.