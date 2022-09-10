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TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik" dedi.

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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
OYNAT 00:32
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde 'Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum.' dediği duyuluyor.

Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.


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