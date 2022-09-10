TBMM Başkanı Şentop koronavirüse yakalandı

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde 'Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum.' dediği duyuluyor.



Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.