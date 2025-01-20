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TDV Suriye'de günlük 8 bin ekmek dağıtıyor

TDV Suriye'de günlük 8 bin ekmek dağıtıyor

09:0720/01/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye Diyanet Vakfı, anlaşmalı fırınlarda pişen ekmekleri poşetleyerek dağıtım noktalarına ulaştırıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, anlaşmalı fırınlarda pişen ekmekleri poşetleyerek dağıtım noktalarına ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Vakıf, anlaşmalı olduğu fırınlarda pişirilen ekmekleri özenle poşetleyerek dağıtım araçlarıyla ihtiyaç noktalarına ulaştırıyor. Her gün yaklaşık 8 bin kişiye ekmek yardımı sağlayan TDV, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Vakfın anlaşmalı olduğu fırınlarda pişen ekmekler poşetlenerek araçlarla dağıtım yerlerine sevk ediliyor.


Daha önceden sahada tespiti yapılan ihtiyaç sahipleri fişleriyle gelip günlük ekmeklerini alıyor.


Bu kapsamda Halep'in Sukkeri semtine giden TDV ekipleri, 1000 aileye yönelik ekmek dağıtımını gerçekleştirdi.


2016'dan beri sürüyor


TDV Suriye Saha Sorumlusu İbrahim Gümüş, 2016'dan itibaren faaliyet yürüttükleri Suriye'de her gün ekmek dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.


Savaş nedeniyle mağdur olanların ekmeğe ulaşmakta zorluk çektiğine dikkati çeken Gümüş, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle Halep, Hama, Humus ve Şam'daki ihtiyaç sahiplerine de ekmek götürmeye başladıklarını, günlük 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ifade etti.


Suriyelilerin Türkiye'yi umut olarak gördüğünü dile getiren Gümüş, ekmek dağıttıkları bölgelerde sevinçle karşılandıklarını kaydetti.




#TDV
#suriye
#Türkiye Diyanet Vakfı

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