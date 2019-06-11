Tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor

En uzun yaşayan 5 hayvan

Yeryüzünde yaşayanlar binlerce hayvan var. Biz sadece bunlardan bazılarını biliyoruz. Halbuki denizlerin dibinde, ormanların derinliklerinde adını dahi bilmediğimiz türler var. Bunlardan bazıları da diğer hayvanlara oranla daha fazla yaşıyor. Dünyanın en uzun yaşayan hayvanları ise şöyle: