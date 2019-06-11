Hayat Tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor
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Tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede tek kullanımlık plastik maddelerin 2021 yılında yasaklanacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Kanada’da tek kullanımlık plastik maddeler 2021 yılında yasaklanacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yasaklamanın bilime dayalı bir incelemenin ardından yapılacağını söyleyerek, su şişeleri, plastik torbalar ve pipetler gibi maddelerin de yasaklanmasının planladığını ekledi.

Trudeau, “2021 gibi yakın bir tarihte, Kanada zararlı tek kullanımlık plastikleri yasaklayacaktır” ifadelerini kullandı.

  • Kumsallardaki plastik atık kirliliğine değinen Trudeau, “Bir baba olarak dürüst olmak gerekirse, bunu çocuklarıma açıklamaya çalışmak zor. Dünyanın dört bir yanındaki kumsallarda bulunan ölü balinaların midelerinin plastik torbalarla sıkışmış halde olduğunu nasıl açıklarsınız? Ebeveynler olarak, çocuklarımızı sahile götürdüğümüz zaman pipet, strafor veya şişe ile doldurulmamış bir kum parçası aramak zorunda kalıyoruz. Bu sorun hakkında bir şey yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Plastik kullanımını azaltmak için neler yaptığını belirten Trudeau, “Plastik kullanmak yerine karton bardaklar kullanmayı tercih ediyoruz” dedi.

Öte yandan Kanada’da kullanılan plastiğin yüzde 10’undan azı geri dönüştürülüyor.

Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları
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Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.
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Drone ile çekimleri yapılan ve farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkati çeken yerler arasında Ankara'daki Eymir Gölü, Ankara Kalesi, Bursa-Uludağ yolu, Düzce Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası yolu, Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları, İzmir'in Ödemiş ile Manisa'nın Salihli ilçelerini birbirine bağlayan yol, Kastamonu'nun Abana ilçesindeki köy yolları ile Isırganlık ve Esentepe geçit yolu bulunuyor.
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Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi yolu ve Hisarcık mevkisindeki virajlar, Kayseri'deki Kocasinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın kesiştiği 'yonca kavşak', Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki orman ve yol, Van'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu da yaz-kış manzaraları aynı karede birleştirilen fotoğraflar arasında yer alıyor.
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Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları
Türkiye'nin farklı coğrafyalarında çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı.

En uzun yaşayan 5 hayvan
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Sert Kabuklu Deniz Tarağı'nın ortalama ömrü 200 yıldan daha fazla.
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Katil Balinaların ortalama ömrü 90 yıl.
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Turritopsis Dohrnii olarak bilinen Ölümsüz Denizanası biyolojik olarak ölümsüzler.
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Dev Kaplumbağaların ömrü ise ortalama 150 yıldan fazla.
En uzun yaşayan 5 hayvan
Yeryüzünde yaşayanlar binlerce hayvan var. Biz sadece bunlardan bazılarını biliyoruz. Halbuki denizlerin dibinde, ormanların derinliklerinde adını dahi bilmediğimiz türler var. Bunlardan bazıları da diğer hayvanlara oranla daha fazla yaşıyor. Dünyanın en uzun yaşayan hayvanları ise şöyle:
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