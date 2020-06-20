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Hayat Temizlik uğruna omurga sağlığınızdan olmayın
GENEL SAĞLIK

Temizlik uğruna omurga sağlığınızdan olmayın

Ev işleri yapılırken vücudun düz pozisyonda olması gerektiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, “Omurga sağlığınız için yerleri eğilerek değil, uzun saplı paspasla silin. Evi süpürürken öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin, süpürge sapını uzatın ve dik pozisyonda kalmaya özen gösterin” dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, ev temizliğinde aşırıya kaçanları omurga sağlığı hakkında uyardı.

Vücudun ağrımaması için temizliğin yavaş ve zamana yayılarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Sarataş, “Temizlik sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın. Kaldırdığınız eşyaların ağır olmamasına dikkat edin. Eşya taşırken vücudunuza yakın olmasına dikkat edin Gerekiyorsa başkalarından yardım alın” diye konuştu.

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SAĞLIK
Omurilik kazalarına dikkat

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Şadiye Sarataş

EĞİLEREK YER SİLMEYİN

Ev işleri yapılırken vücudun düz pozisyonda olması gerektiğini belirten Dr. Sarataş, şu tavsiyelerde bulundu:

“Eğilerek yer silmeyin. Bunun yerine uzun saplı paspas kullanın. Evi süpürürken öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin, süpürge sapını uzatın ve dik pozisyonda kalmaya özen gösterin. Ütü yaparken, ütü masasını boyunuza göre ayarlayın ve masaya yakın durun. Belden çok fazla öne eğilmeyin, tezgâhta çalışırken, gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak kullanın."

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