Hayat Tıbbi atıklara barkod uygulaması
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Tıbbi atıklara barkod uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen Atık Yönetim Uygulaması ile atıkların nereden, kim tarafından ve ne zaman atıldığı barkod sistemi ile kontrol altında tutularak, tıbbi atık kaynaklı tüm riskler ortadan kaldırılıyor.

IHA
Yozgat Şehir Hastanesi’nde Atık Yönetim Uygulaması ile barkod sistemine geçildi.
Yozgat Şehir Hastanesi’nde Atık Yönetim Uygulaması ile barkod sistemine geçildi.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak hizmete açıldığı 2017’nin Ocak ayından itibaren birçok ilki hayata geçiren, aldığı kalite ödülleriyle adından söz ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından uygulamaya alınan Atık Yönetimi Uygulaması ile de farkını ortaya koyuyor.

Hastanede, atıklardan kaynaklı risklerin tamamen ortadan kaldırılması, insan ve çevre sağlığının korunması için ekstra önlemler alınıyor. Bu kapsamda; barkodlanan atıkların belirlenen iç depolama noktalarından alınarak güvenli biçimde ayrılması, işleme alınması, varış noktalarına taşınması ve imhasını kapsayan yüksek standartlarda Atık Yönetimi Uygulaması hayata geçirildi.

Riskleri ortadan kaldırmak için barkod

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye’de sağlık kurumlarından kaynaklanan atık miktarının üretilen toplam atık miktarının önemli bir kısmını oluşturduğunu, bu nedenle özel yönetmeliklerle etkin yönetim ve kontrol sistemlerinin uygulandığını bildirdi. Surel, atık yönetiminin Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği ile zorunlu hale getirildiğini ancak Yozgat Şehir Hastanesi’nde riskleri tamamen ortadan kaldırmak için barkod sistemi de uyguladıklarını bildirdi.

İstenmeyen olayların yüzde yüz önüne geçildi

Özellikle kesici delici aletlerin tıbbi atık poşetlerine bırakılması, enjektör uçlarının unutulması ya da tıbbi ve tıbbi olmayan atık tasniflerinin uygunsuz yapılması gibi istenmeyen durumlara karşı barkod sistemine geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

  • "Barkod sistemi sayesinde atık kaynaklı istenmeyen olayların yüzde yüz önüne geçtiğimizi söyleyebilirim. Yanlış bir atım sonucu bir iğne yaralanmaya neden olursa o iğnenin hangi servisten, hangi saatte atıldığına ulaşabiliyoruz. Mesela çocuk hastalıkları servisinde saat 02.00’de toplanan atığı biliyoruz. Hangisinin tasnifinde bir sıkıntı var ise ve hangisinde atık yönetimi yanlış yapılmışsa yapıldığı saate ve personele ulaşabiliyoruz. Böylelikle hangi birime önleyici eğitim vermemiz gerektiğini görüyoruz. Herhangi bir problemde atığın üzerindeki barkodu okuttuğumuzda, o atığın hangi personel tarafından atıldığına ulaşabilmemiz, bu alanda çalışanların daha özenli ve dikkatli olmasını sağlıyor."

Başhekim Surel, hastanelerinde aylık 18 ton tıbbi atık ve 45 ton tıbbi olmayan atık toplandığını ve bunların güvenle tasnif edilip, yine güvenle taşındığını sözlerine ekledi.

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