Hayat Tıp dünyasının en önemli ödülleri Türk kardiyologlara verildi
GENEL SAĞLIK

Türk kardiyologlara büyük ödül

Tıp dünyasının en önemli ödülleri Türk kardiyologlara verildi

Tıp dünyasının en önemli organizasyonlarından olan Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (European Association of Cardiovascular Imaging) tarafından verilen araştırma ödüllerine layık görülen 4 kardiyologdan 3'ü Türk oldu. 'Yüksek çerçeve hızlı ekokardiyografi' üzerine hazırladığı projeyle ödülü almaya hak kazanan Kardiyolog Dr. Ferit Onur Mutluer, "Bu teknikten elde edeceğimiz bilgiler, ileride kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis ve daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Türk kardiyologlar, Viyana'da düzenlenen kongrede ödüllerini aldı.
Türk kardiyologlar, Viyana'da düzenlenen kongrede ödüllerini aldı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği tarafından verilen araştırma ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ödülü, Avrupa genelinde 3'ü Türk, 4 kardiyolog aldı. Tıp dünyasının en önemli ödüllerinden olan bu araştırma ödülüne Türk kardiyologlar Dr. Ferit Onur Mutluer, Dr. Esra Kaya ve Dr. Ahmet Demirkıran layık görüldü.

Türk kalp cerrahı Gürsoy Alman Tıp Ödülü’nü aldı
HAYAT
Türk kalp cerrahı Gürsoy Alman Tıp Ödülü’nü aldı

Türkiye’nin imajını bu ödülle zirveye çıkaran kardiyologlardan Dr. Ferit Onur Mutluer, projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ödülü kalpteki kan akımlarını görüntülemeye olanak sağlayan yeni bir teknoloji olan 'yüksek çerçeve hızlı ekokardiyografi' üzerine, İstinye Üniversitesi ve Erasmus Üniversitesi ile ortaklaşa hazırladığım projeyle katıldım" ifadelerini kullandı. Dr. Mutluer, şöyle konuştu:

"Kalp içerisindeki kan akışını ultrason temelli bu görüntüleme tekniğiyle görüntüleyebiliyoruz. Bu teknikten elde edeceğimiz bilgiler, ileride kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis ve daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olacak, aynı zamanda yapay kalp cihazları gibi yeni tıbbi cihazların tasarımında da önemli rol oynayacak.

Türk profesöre ABD’den ödül
HAYAT
Türk profesöre ABD’den ödül

Kardiyolog Dr. Ferit Onur Mutluer
Şu anda kalp yetmezliği hastalarına odaklanmış durumdayız, ama yürütmekte olduğumuz farklı araştırma projelerimiz var.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Jolien Roos-Hesselink ile çalışmalarıma devam edeceğim. Dünya çapında 400 milyonun üzerinde kalp ve damar hastalığı vakası var. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre ölüm sebeplerinin başını kalp ve damar hastalıkları çekiyor ve tedavi, teşhis maliyeti 900 milyar dolar seviyesinde"

Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden 'En İyi Araştırma Ödülü'
TEKNOLOJİ
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden 'En İyi Araştırma Ödülü'

Türk doktor dâhiler kulübünde
HAYAT
Türk doktor dâhiler kulübünde

Türk cerrahların başarısına Yunan cerrahlardan yakın takip
HAYAT
Türk cerrahların başarısına Yunan cerrahlardan yakın takip
Bir babanın en acı anı

Bir babanın en acı anı

Kaza mahallini temizlerken yerde yatanın oğlu olduğunu öğrendi.
İyi hal indirimindedüzenleme şart!

'İyi hal indiriminde'
düzenleme şart!

Ceren Özdemir cinayeti sonrası ihmaller tartışma konusu oldu.
İkinci dörtlü zirve İstanbulda

İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Parlamentoyu feshetti

Parlamentoyu feshetti

​Azerbaycan'da erken seçim gündemde.
Ceren'in katil<br>zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil
zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılmıştı.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.