Tiramisu tarifi: pratik lezzetli tiramisu nasıl yapılır?

Yaz aylarının hafif tatlısı olmaya aday geleneksel İtalyan tatlısı tiramisu, sütlü kahveye batırılmış kedidili bisküvinin yumuşak labne peynirli krema ile kaplandıktan sonra üzerine kakao tozu serpilerek son buluyor. Lezzetli tatlı tariflerinden tiramisu...
Tiramisu tarifi
Malzemeler:
1 Çorba kaşığı granül kahve
1/2 (Yarım) su bardağı süt
1 Paket kedidili bisküvisi
Krema Malzemeleri
1 Paket toz krem şanti
1 Su bardağı soğuk süt
1 Paket labne peyniri
Servis Malzemeleri
Arzu edilen kadar toz kakao
Yapılışı:
Kreması için önce krem şantiyi soğuk sütle çırpın.
Labne peynirini ilave edip sadece karışana kadar çırpın. Buzdolabında 5 dakika dinlendirin.
Sütü ısıtıp kahve ile karıştırın ve ılıyıncaya kadar kenarda bekletin. Kedidili bisküvilerini kahveli süte batırıp çıkartın ve servis edeceğiniz kalıbın zeminine bir sıra dizin. Üzerine çırptığınız labneli harcı yayın. Bu sıra ile malzemeleriniz bitene kadar dizin.
Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra üzerine toz kakao serperek servis edin.
Afiyet olsun...
Tiramusi kaç dakikada pişer?
2 saatte hazırlanan tiramusi 20 dakikada pişer.
Tiramusinin kalorisi ne kadar?
Zorrluk seviyesi olan tiramusinin kalorisi 213.
Tiramusi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Tiramusi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 20,75 lira.