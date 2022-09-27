Tiramisu tarifi: pratik lezzetli tiramisu nasıl yapılır? Mascarpone peyniri ve çikolata ile yapılan mis gibi tiramusi tarifiyle karşınızdayız. Kahve tadıyla enfes kremasıyla çayınıza eşlik edecek bir tat her ne kadar İtalyanlara ait de olsa ülkemizde de oldukça sevilerek tüketilen bir tarif. Peki, pratik lezzetli tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu yapımının püf noktaları neler? İşte tarifi...

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