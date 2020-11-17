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Hayat Kelime anlamı beni neşelendir olan İtalyan tatlısı Tiramisu
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Tiramisu tarifi: Tiramisu nasıl yapılır?

Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyan tatlısı: Tiramisu

Kahve tadını buram buram veren bir tatlı sunacağız sizlere bugün. Tiramisu, bir İtalyan tatlısı ve kelime anlamı ise 'beni neşelendir' demek. Bir fincan kahve ya da sıcak bir çayla tadına doyamayacağınız tiramisunun tarifini hazırladık. Şimdiden kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tiramisu.
Tiramisu.

İçinde eklenen labne ile damakta yumuşacık bir his veren tiramisunun yapımı da çok kolay. En ine detayları sizler için derledik. Afiyet olsun...

Tiramisu.

Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet Hazır Pandispanya

2 Çorba Kaşığı Granül Kahve

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Su

Krema Malzemeleri

3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

1 Çorba Kaşığı Un

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

3 Su Bardağı Süt

1 Adet Yumurta Sarısı

400 Gram Suyu Süzülmüş Labne Peyniri

Servis Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Damla Çikolata

1 Çorba Kaşığı Toz Kakao

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Tiramisu yapılışı

Kahve, toz şeker ve sıcak suyu bir kasede karıştırın ve soğuması için kenara alın. Krema için labne hariç malzemelerin hepsini bir tencereye alın ve balon telle karıştırıp homojen olmasını sağlayın. Ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Çırparak mikserle soğutun ve labneyi de ilave edip yine çırpın. Tamamen soğuyana kadar buzdolabında dinlendirin. Kekin zemin katını servis tabağına alın, hazırladığınız kahveli suyun yarısını fırça ile keke çektirin. Kremanın yarısını kekin üzerine yayın ve kalan kek katını da üzerine kapatın. Kalan kahveyi de yine fırça ile çektirin. Üzerine kalan kremayı yayın ve damla çikolataları ekleyin. Toz kakao serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Tiramisu.

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Tiramisu kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan tiramisu 10 dakikada pişer.

Tiramisu kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tiramisunun kalorisi 174,5.

Tiramisu yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tiramisu için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 33,75 lira.

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