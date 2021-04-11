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Hayat Tok tutan yiyeceklere sofranızda yer açın
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Tok tutan yiyeceklere sofranızda yer açın

Ramazan geliyor. Ramazanın ilk günlerinde oruç tutmakta daha fazla zorlanırız. Uzmanlar özellikle sahurda yenilecek yiyeceklere dikkat çekiyor ve uzun süre tok tutan yiyeceklere soframızda yer açmamızı tavsiye ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tok tutan yiyeceklere sofranızda yer açın
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Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemlidir. Bu dönemi sağlıklı,kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin yolu ise sahur sofralarından geçiyor. Uzmanlara sorduk: Sahur soframız nasıl olsun? İşte onların cevaplarıyla ilk sahur sofrasını özenle kurduk. Buyrun.

Sahurda yarım litre su içmeyi unutmayın

Sahuru genişletilmiş bir sabah kahvaltısı gibi düşünebilirsiniz. Bu öğünde hafif ama sizi uzun süre tok tutacak besinleri tercih etmelisiniz. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz.

Ana yemeklerden uzak durun

Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma ,3 tam ceviz tüketebilirler.

Protein içeren gıdalar tüketin

En kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur.. Az tuzlu peynir, 1 kâse yoğurt, 1 bardak kefir, bol naneli bir ayran, 1 bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz. İçeriğindeki protein ile tokluk hissi sağlar ve ertesi günü daha kolay geçirmenize destek olurlar.

Posalı yiyecekler, bitki çayları ve çorba tüketin

1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. 1 bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.

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