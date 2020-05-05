Tom Cruise ve Elon Musk'tan bir ilk: Uzayda film çekecekler

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Temassız işlemler özellikle yüzyüze işlemlerde tüketicilere daha hijyenik, hızlı ve güvenli bir ödeme olanağı sunarken, bugünlerde öne çıkan fiziksel mesafenin de korunmasına imkan veriyor. Zamanlaması farklı olsa da dünyada genelinde tüketicilerde aynı eğilimleri görüyoruz. Türkiye’de de marketlerde kredi kartlı alışverişlerde, tüketicilerin yüzde 60’tan fazlası temassız ödemeyi tercih ediyor. Bu dönemde ivmelenen temassız ödeme alışkanlığının bundan sonraki dönemde de artmasını bekliyoruz. Temassız işlemlerin yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.