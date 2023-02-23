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Hayat

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı

Pandeminin başladığı 2019 yılı Aralık ayından sonra TÜİK tarafından ilk kez ölüm istatistikleri açıklandı. Buna göre 2019 yılında 435 bin kişi ölürken, COVİD-19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin 938 ve 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti.

10:36 . 23/02/2023 Perşembe
Diğer
Tabut

Tabut

Koronavirüs pandemisinin başladığı 2019 yılı Aralık ayından sonra ilk kez ölüm istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı.

Buna göre, 2019 yılında 435 bin kişi ölürken, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin 938 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında ise yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu.

Ölen kişilerin 2019 yılında yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluştururken, 2020 yılında ölen kişilerin yüzde 56’sını erkekler, yüzde 44’ünü kadınlar oluşturdu.

2020'de bin kişi başına 6,1 ölüm düştü

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5.3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu.

Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5.3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6.1 ölüm düştü.

Bir diğer yandan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs pandemisinde 101 bin 492 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölüm nedeni sırasının başında dolaşım sistemi geliyor

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.


#TÜİK
#Koronavirüs
#Ölümü oranı
#Pandemi
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TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı
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